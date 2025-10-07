Detenido en Palma un hombre acusado de agredir sexualmente durante años a la hija menor de su pareja

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de agredir sexualmente, de manera continuada durante dos años, a la hija menor de su pareja. Los agentes apuntan a que los hechos se descubrieron por primera vez en octubre de 2023, cuando la víctima, una menor de edad, confesó a su hermana que la pareja de su madre le había realizado tocamientos.

En aquel momento, las jóvenes no denunciaron los hechos, ya que mantenían una gran confianza con el presunto agresor y creyeron que lo ocurrido «era algo normal» o «carecía de relevancia».

Dos años después, en 2025, la hermana mayor —que había estado residiendo fuera— regresó al domicilio familiar, donde convivían su madre, la menor y el sospechoso. Fue entonces cuando la víctima volvió a contarle que el hombre la había sometido nuevamente a tocamientos.

La mujer decidió enfrentarse al presunto agresor, quien restó importancia a los hechos y aseguró que se trataba de un malentendido, alegando que dormía junto a la menor. Ante esta situación, la hermana acudió a dependencias policiales para interponer una denuncia. Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) se hicieron cargo de la investigación y tomaron declaración tanto a la víctima como a su familiar.

Pocas horas después, el sospechoso fue arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual.