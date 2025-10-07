El conductor que provocó el accidente mortal en Palma, a la Policía: «No me acuerdo de nada»

«No me acuerdo de nada.» Esa fue la frase que el joven de 26 años, residente en el poblado de Son Banya, repitió una y otra vez ante los agentes de la Policía Local de Palma tras el trágico accidente mortal ocurrido en la madrugada del pasado lunes. El arrestado se entregó de forma voluntaria este martes, a las diez de la mañana, en el cuartel de San Fernando.

El detenido, que cuenta con antecedentes por conducción temeraria, asegura sufrir lagunas de memoria y afirma desconocer si era él quien conducía el vehículo en el momento del siniestro. Sin embargo, hasta cuatro testigos lo sitúan al volante del Volkswagen Golf R en el instante de la colisión. Además, los agentes hallaron su DNI dentro del coche, lo que refuerza su implicación directa.

Tras el impacto, el joven huyó a pie, dejando el vehículo siniestrado abandonado. La investigación, que avanza bajo la dirección de la Unidad de Atestados de la Policía Local, prevé que el acusado pase a disposición judicial este miércoles en los juzgados de Vía Alemania.

Los investigadores continúan recabando pruebas: declaraciones de testigos, toma de muestras de ADN y el análisis de las cajas negras de ambos vehículos implicados, con el objetivo de determinar la velocidad y los últimos movimientos previos al accidente.

El Volkswagen Golf R, registrado a nombre de una mujer con domicilio en Son Banya, habría invadido el carril contrario tras tomar una curva a la derecha, poco después de la rotonda del centro comercial FAN Mallorca Shopping. El coche impactó frontalmente contra un Opel Corsa que circulaba en sentido a Palma.

El golpe fue de tal violencia que ambos vehículos salieron despedidos fuera de la calzada. Los ocupantes del Golf huyeron del lugar, mientras que el conductor del Corsa quedó atrapado en el interior de su coche y murió en el acto, pese a la rápida llegada de los equipos de emergencia.

La Policía Local mantiene abierta la investigación y centra ahora sus esfuerzos en esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y la responsabilidad del joven detenido.