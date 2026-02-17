Suplantó a otro en el examen teórico de conducir y ambos acabaron investigados en Mallorca

La Guardia Civil ha imputado a dos personas como presuntas autores de un delito de falsedad documental tras detectar una suplantación de identidad durante un examen teórico del permiso de conducir en Mallorca. Uno de los implicados se presentó a la prueba en lugar del otro con el objetivo de superar el test de manera fraudulenta.

Los hechos sucedieron el pasado jueves 12 de febrero, día de convocatoria oficial de exámenes. Nada más arrancar el examen, agentes de la Benemérita y funcionaros sospecharon rápidamente de uno de los aspirantes tras detectar varias anomalías en su identificación.

Por ello, los agentes decidieron realizar una verificación más exhaustiva de los datos, confirmando que la persona que realizaba la prueba no se correspondía con el titular inscrito. También se consiguió identificar al suplantado, que se encontraba en los alrededores de las dependencias donde se estaba realizando las pruebas de exámenes.

Los implicados son dos hombres de 40 y de 26 años, que habrían convenido previamente que uno de ellos se presentara al examen en el lugar del otro, con el fin de superar la prueba de manera fraudulenta.

El de menos edad fue el encargado de efectuar la prueba y se habría desplazado expresamente desde Barcelona para realizar el examen. Se trata de un individuo al que ya que le constan antecedentes por hechos similares cometidos en la provincia de Zaragoza.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil ha recordado a través de una nota de prensa que la suplantación en exámenes oficiales es un delito y que los controles, en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico, son rigurosos para garantizar la legalidad. Además, advierte de que obtener el carné sin los conocimientos necesarios supone un grave riesgo para la seguridad vial.