La Supercopa de España de fútbol-sala se disputará en Son Moix

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado oficialmente que el Palau Municipal d’Esports Son Moix será la sede de la XXXVI edición de la Supercopa de España masculina de fútbol sala, que se disputará los días 3 y 4 de enero de 2026. La elección de Palma llega tras acoger recientemente la final de la Copa Intercontinental y supone un nuevo reconocimiento al crecimiento del fútbol sala en las Illes Balears.

La organización del evento correrá íntegramente a cargo de la RFEF y cuenta con la colaboración de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y el Govern de les Illes Balears, que vuelven a apostar de forma decidida por traer grandes eventos deportivos al archipiélago y consolidarlo como un referente nacional e internacional.

En esta edición participarán Jimbee Cartagena Costa Cálida, vigente campeón de liga y defensor del título; Servigroup Peñíscola, campeón de la Copa de España; Movistar Inter FS, ganador de la Copa de S.M. el Rey; y el Illes Balears Palma Futsal, que accede como mejor clasificado de la fase regular, tras el conjunto peñiscolano. Los cuatro equipos pelearán por el primer título nacional de la temporada 2025/26 en un Son Moix que volverá a convertirse en el epicentro del fútbol sala español.

Desde el club balear se valora muy positivamente que Mallorca pueda acoger una cita de esta magnitud. El director general del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, subraya que se trata de “algo histórico para el fútbol sala balear y, evidentemente, también para nosotros. Hemos jugado otras Supercopas, pero disputar una en Son Moix, con nuestra gente, es completamente distinto”.

Tirado también quiere reconocer el papel institucional que ha hecho posible el anuncio: “Agradecemos a la Federación Balear el esfuerzo por traer la Supercopa a Mallorca y al Govern Balear, que está demostrando una apuesta firme por el deporte de élite y por los grandes eventos”.

Asimismo, el dirigente valora de forma muy positiva la apuesta de la Federación Española: “Que la RFEF haya decidido venir a Mallorca es una gran noticia. Las Islas Baleares han demostrado ser hoy por hoy el epicentro del futsal mundial, y no hay mejor escenario para una Supercopa”.