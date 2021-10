En la mañana de este martes, con motivo de la conmemoración del Día de la Fiesta Nacional, se ha llevado a cabo un acto solemne de izado de bandera y un homenaje a los caídos por España, organizado por la Comandancia General de Baleares y con la participación de militares de los tres ejércitos, la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local. Al acto han asistido las primeras autoridades de Baleares y representantes de algunos partidos políticos pero la sorpresa ha sido la ausencia del PP por primera vez en este tipo de celebraciones.

El acto se ha celebrado en el Palacio de la Almudaina y ha sido presidido por el comandante general de Baleares, Fernando García Blázquez, junto al presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, como primera autoridad de las Islas presente. La jefa del Ejecutivo, Francina Armengol, no ha acudido porque ha participado en la celebración del Día de la Fiesta Nacional de Madrid.

Junto al socialista Vicenç Thomás han estado presentes otros representantes del mismo partido como la delegada del Gobierno, Aina Calvo; la presidenta del Consell de Mallorca, Cati Cladera; y el alcalde de Palma, José Hila. Así, el PSOE balear, al contrario de lo sucedido en otras ocasiones en actos celebrados por las Fuerzas Armadas, ha estado presente en la cita con algunos de sus máximos dirigentes.

Como es habitual no ha asistido nadie de Unidas Podemos ni de la formación soberanista Més. Algo que en ningún caso ha llamado la atención. Lo sorprendente ha sido que por primera vez no ha asistido ningún representante del PP, cuando lo habitual era que este partido estuviera ampliamente representado en actos similares, como la celebración de la Pascua Militar.

Desde la dirección del Partido Popular en las Islas, se ha explicado que la formación no había recibido la invitación para asistir al acto, una ausencia que no ha querido comentar la Comandancia General de Baleares. La dirección del PP también ha explicado que la líder del partido, Marga Prohens, tenía previsto asistir a los actos del Día de la Fiesta Nacional en la isla de Formentera, aunque finalmente no se ha desplazado por motivos de salud. A Formentera sí ha acudido la secretaria general de PP balear, Sandra Fernández.

Por parte de Vox, ha estado el secretario general Sergio Rodríguez y por parte de Ciudadanos, la líder del partido en las Islas, Patricia Guasp.