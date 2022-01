Los trabajadores de la grúa del Ayuntamiento de Palma, que el próximo jueves 13 de enero iniciarán un paro indefinido, han acusado al gobierno municipal, en concreto a la concejala de Seguridad Ciudadana, la socialista Joana Maria Adrover, de vulnerar su derecho a la huelga, al imponer unos servicios mínimos abusivos que, en la práctica, supone garantizar el 100% de las prestaciones.

Los sindicatos, a los que hoy sábado la Policía Local dirigida por la edil Adrover les ha comunicado esta decisión, consideran que «excepto alguna grúa de menos por turno, cosa que ya se hace a diario», el resto se mantiene prácticamente igual, lo que «vulnera nuestro derecho a la huelga», apuntan desde el comité de huelga.

En este sentido, los sindicatos de la grúa critican, que hayan categorías donde no se reduzca nada, ni en horario, ni servicios, y que seguirán manteniéndose con idéntico personal, como sucede cualquier jornada.

Para los representantes de los trabajadores esta vulneración de sus derechos, es una constatación más, de que el actual gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, está defendiendo y apoyando al concesionario de la grúa, la empresa Setex Aparki.

Una compañía que los sindicatos consideran, que está incumpliendo el pliego de condiciones del contrato de un servicio que le fue adjudicado por el Ayuntamiento de Palma en 2018, por 12,6 millones de euros, y una duración de cuatro años. Como expone uno de los portavoces del comité de huelga «prácticamente los servicios son al 100%».

«El Ayuntamiento obliga a que haya un furgón en todos los turnos, y eso significa que no se aplican servicios mínimos, por lo que estará operativo todos los días. No se reduce casi nada, vamos a tener que estar trabajando todos los días igual que ahora». Sobre este particular, el portavoz sindical destaca, por ejemplo, que, en el tema de las grúas, «en vez de seis vehículos, tendremos tres en servicio, pero es ridículo, son servicios mínimos abusivos».

En las próximas horas los sindicatos procederán a impugnarlos, seguramente, coincidiendo con la reunión que mantendrán este lunes, concesionario y comité de huelga, en el Tribunal de Mediación y Arbitraje (TAMIB) para intentar alcanzar a última hora, un acuerdo de mínimos, que desconvoque la huelga. Algo muy complicado, en estos momentos, dada la gran distancia que separa a las partes.

Los trabajadores exigen, entre otras cuestiones, que el concesionario cumpla el pliego de condiciones de la concesión, contratando al mismo personal que había en 2018, cuando Setex se hizo cargo del servicio. Otras de sus demandas pasan por recuperar el personal de seguridad nocturna, evitar en todo momento que los auxiliares administrativos deban realizar doble función en su jornada laboral, que a los conductores no se les pasen servicios diez minutos antes de finalizar de su jornada laboral para impedir la prolongación continuada de la misma, como sucede ahora, y que éstos, vayan acompañados por un auxiliar ayudante.