Silencio del Mallorca en el caso Rubiales. A esta hora de la tarde el club bermellón, que no ha asistido a la Asamblea, aún no ha manifestado su posición oficial con respecto a la conducta del presidente de la Federación Española, al contrario de lo que sí han hecho otras entidades. En Baleares, por ejemplo, la primera en levantar la voz fue el Formentera, que exigió la dimisión del máximo dirigente federativo.

La SD Formentera exigeix la destitució del president de la RFEF Luis Rubiales. pic.twitter.com/pQ1Xdzyc7f

— SD Formentera (@sdformentera) August 23, 2023

La campeona del mundo Cata Coll, que ayer fue recibida junto a su compañera Mariona Caldentey en la Federación Española, también se ha posicionado esta tarde al respecto al conocer la decisión de Rubiales de no abandonar el cargo. «Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas…se acabó! Contigo a muerte, Jenni Hermoso.

Que pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabo!

Contigo a muerte @Jennihermoso — cata coll (@catacoll2001) August 25, 2023

Tampoco se ha hecho esperar mucho la reacción de Mariona Caldentey, aunque en su caso de manera más sucinta. «Contigo Jenni Hermoso» es el mensaje que ha difundido en su cuenta de Twitter la centrocampista mallorquina del FC Barcelona. Otras futbolistas mallorquinas que no estuvieron en el Mundial, como Maitane López «no podemos seguir con personas así en el poder» o Patri Guijarro «lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales» tampoco se han quedado atrás.

El otro lado de la moneda lo constituye el entrenador del Manacor de Tercera División, Pep Barceló, que en la Asamblea se ha erigido como uno de los más firmes defensores de Rubiales y ha calificado de «cacería» la petición de dimisión del presidente. «Aquí hay demasiados francotiradores», ha añadido Barceló. «Que esa gente, con toda esa hipocresía, nos esté pidiendo a nosotros que seamos tan pulcros con dos gestos imagino que también va a elevar su propia vara de medir. Igual España sale ganando con esto», ha subrayado el técnico mallorquín, que ha aprovechado para destacar la gestión de Rubiales: «no solo los entrenadores no profesionales alabamos tu gestión, sino que también lo hacemos a nivel de escuela de entrenadores, donde hemos llevado a cabo muchos cursos con diferentes federaciones internacionales.