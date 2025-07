Convocada una manifestación en Palma para exigir la dimisión de Armengol por corrupción

La sociedad civil de Baleares ha convocado una manifestación en Palma contra la corrupción de la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, por su presunta vinculación con el caso Koldo cuando era presidenta del Govern balear.

La protesta ha sido convocada por Víctor Sánchez Valle, el que fuera el líder de La Resistencia, movimiento contra las restricciones a la hostelería durante la pandemia del coronavirus en Mallorca, y tendrá lugar el martes 22 de julio a las 18:00 horas frente al Parlament balear.

«Llamo a la rebeldía organizada contra el gobierno, contra el presidente corrupto, contra la presidenta del Congreso corrupta. Tienen que pagar por lo que nos hicieron y nos están haciendo, no podemos mirar a otro lado, debemos recuperar lo que es nuestro. Esto no es izquierda ni derecha, es el pueblo contra los corruptos», afirma Víctor Sánchez en sus redes sociales.

El convocante de la manifestación contra Armengol asegura haberse reunido con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a quien le ha entregado «toda la documentación y pruebas» que ha conseguido reunir «después de años de investigación, de horas infinitas revisando documentos, números, contratos y conexiones».

Y es que las gestiones realizadas por Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, y Francina Armengol se tradujeron en siete contratos de material sanitario por valor de al menos 11 millones de euros. Son concretamente los contratos con Soluciones de Gestión SL por 3,7 millones de euros para la compra de 1,5 millones de mascarillas que resultaron ser deficientes; los cinco contratos por valor de seis millones con la empresa Injoo Technology para diverso material sanitario y dos contratos que suman 1,1 millones de euros suscrito con Eurofins Megalab para la realización de pruebas PCR.

Cabe recordar que la UCO amplió la investigación sobre la compra de mascarillas y material sanitario defectuoso por parte del Govern deFrancina Armengol a la trama corrupta de José Luis Ábalos tras las mentiras que la ex presidenta autonómica y la que fuera su consellera de Salud, Patricia Gómez, vertieron durante la comisión de investigación.

Armengol aseguró en la comisión de investigación en el Senado, el pasado 7 de junio de 2024, que no conocía de nada al empresario Víctor de Aldama, cuando sí que se había reunido con él en persona, como no tuvo más remedio que reconocer días después. Por su parte, la ex consellera Patricia Gómez sostuvo que nunca había tenido contacto con la trama corrupta y, específicamente, con Koldo García. El informe de la UCO desveló la existencia de mensajes de WhatsApp intercambiados entre Gómez y Koldo, demostrándose que también ésta mintió en el Senado.

Tras todas estas informaciones que colocan a Armengol en el ojo del huracán, el PP de Marga Prohens la considera «el contacto del PSOE balear y del Govern con la mafia». En el PP de Baleares explicaron que están a la espera de que conocer el contenido de una supuesta pieza separada que todavía está secreta en relación con la «ramificación balear de esta trama de corrupción» que iría más allá de lo conocido en el ‘caso mascarillas’.