Sete Benavides anuncia su retirada del piragüismo. El palista del Real Club Náutico de Pollença, de 33 años, ha hecho hoy oficial su decisión en un emotivo mensaje que ha transmitido a través de las redes sociales, y en el que también ha aprovechado para revelar que «seguiré vinculado a este deporte, pero desde otra faceta». Sete va a pasar a formar parte del equipo técnico de la Federación Española.

«Después de 20 años he tomado la decisión de poner punto y final a mi carrera deportiva. Se cierra una etapa muy bonita y abro otra en la que seguiré ligado al piragüismo, que es el deporte que me lo ha dado todo», dijo el piragüista, que subrayó que «cuando me dieron la medalla fue un alivio. Cuando ocupas la cuarta posición en dos Juegos Olímpicos te pasa por la cabeza que ya no la vas a conseguir, pero a veces la vida te regala cosas». «Quisiera que la gente me recordara como una persona humilde y cercana», agregó para finalizar su despedida.

Ha sido una decisión difícil y que me da algo de tristeza por los buenos momentos que me ha hecho vivir pero es hora de cerrar esta etapa.❤️ pic.twitter.com/2n7wPmoPas

— Sete benavides (@seteebenavides) April 29, 2024

Cuatro veces medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo, cuatro veces medalla de plata en los Campeonatos de Europa, el culmen de la carrera del mallorquín fue la medalla de bronce en C1 200 metros en la Olimpiada de Londres 2012, que le fue concedida en 2021 al confirmarse el dopaje del lituano Eugeny Shuklin. Sete Benavides ha participado en dos Juegos Olímpicos, ya que en 2015 en Brasil obtuvo de nuevo la cuarta plaza.

El piragüismo balear, eso sí, seguirá representado en los Juegos Olímpicos de este país ya que Marcus Cooper Walz obtuvo su plaza en el K4 de 500 metros. Además, Joan Toni Moreno podría acompañarle en C2 500 metros si sella su pasaporte en la Copa del Mundo que se disputará la próxima semana en Hungría.