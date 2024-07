Le Senne cree que la denuncia contra él no tendrá recorrido: «No odio a nadie y menos a una víctima»

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha mostrado este miércoles tranquilidad respecto a la denuncia contra él por un presunto delito de odio, afirmando que, como jurista, no le ve «relevancia penal» y que cree que no tendrá recorrido: «Yo no odio a nadie y mucho menos a ninguna víctima», ha recalcado.

Le Senne ha hecho estas declaraciones a los medios congregados en el Parlament con motivo de la reunión de la Mesa, que ha dado trámite a la solicitud de remoción del cargo de presidente impulsada por la izquierda.

Coincidiendo con la convocatoria de la Mesa, este miércoles trascendía que el Juzgado de Instrucción número 1 ha citado para la próxima semana a la asociación Memòria de Mallorca y los familiares de las Roges del Molinar para que ratifiquen su denuncia contra Le Senne. por rasgar accidentalmente en la Mesa de la Cámara balear una fotografía de Aurora Picornell.

El presidente ha aclarado que, de momento, no ha recibido ninguna notificación oficial. «Si algún Juzgado nos pidiera algo, ya decidiríamos en consecuencia», comentaba.

En este contexto, Le Senne ha despejado cualquier temor sobre la posibilidad de que el PP acepte el ofrecimiento socialista de unir sus votos para apartarle y nombrar un presidente popular. La moción contra él no tiene visos de prosperar salvo que se sume el PP, ya que la izquierda necesitaría tres quintas partes de la Cámara.

Le Senne tampoco cree que, en caso de ser imputado, deba renunciar a la presidencia del Parlamento: «Espero que no suceda, pero tampoco me inquieta porque los hechos son de dominio público y no creo que tengan especial relevancia penal».

Además, el diputado de Vox ha vuelto a defenderse de las críticas de la oposición por faltar a la neutralidad de su cargo: «Quiero recordar que veintitantos diputados exhibían en ese momento carteles más grandes que los de Garrido y Costa sobre esta materia. No se les dijo nada, simplemente se apercibió a Garrido y Costa porque están en la Mesa».

Así, el presidente insistía en que «la Mesa tiene que ser neutral», incluido él. Con todo ha querido diferenciarlo de sus comunicados emitidos con el membrete oficial del Parlament criticando la Ley de Amnistía: «Como yo he jurado guardar y hacer guardar la Constitución, hemos respondido excepcionalmente», ha argumentado Le Senne.

Pero estos avances judiciales han reforzado la postura de las representantes del PSOE en la Mesa, las citadas Mercedes Garrido y Pilar Costa, para que se dé curso cuanto antes a la solicitud de la oposición para apartar a Le Senne del cargo.

No obstante, sólo se ha acordado llevar a la Junta de Portavoces del próximo miércoles una queja presentada por parte de la oposición por el comportamiento de Le Senne en el pleno. Sin embargo, el funcionamiento del órgano no impide que se aborde también la moción, algo que ocurrirá con toda seguridad dada la insistencia de la izquierda.

El propio Le Senne daba por hecho que «seguramente» también se discutirá sobre la moción, pero matizaba que será «más adelante» cuando se convoque la Diputación Permanente, que es quien decide en última instancia si se celebra un pleno extraordinario para votarla o si, por el contrario, se deja para septiembre, ya en periodo ordinario de sesiones. «Lo hablaré con los grupos y decidiremos», es lo único que ha indicado, al preguntarle si es posible que se haga en agosto.

Asimismo la Mesa, con los votos de los miembros de PP y Vox, han rechazado dar traslado de los hechos a la Fiscalía como pedía el PSOE.

Según Le Senne, han considerado que «no procede». «Por un lado no le vemos relevancia penal y por otro, de todas formas, parece que ya se ha hecho», añadía en relación a la denuncia de la entidad memorialista. Las socialistas han planteado entonces que el Parlament se persone como acusación, pero también se ha desestimado.