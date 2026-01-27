La rotonda en Son Verí Nou elimina uno de los puntos negros más conflictivos de toda Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y la alcaldesa de Llucmajor, Francisca Lascolas, han inaugurado este martes la rotonda y el vial de Son Verí Nou dejando pasar por primera vez el tráfico e instalando una placa conmemorativa del acto.

La infraestructura, situada en la entrada de esta urbanización, ha costado unos 2,4 millones de euros, financiados por el convenio de carreteras firmado con el Gobierno de las Islas Baleares. En el acto también ha estado presente el director insular de Infraestructures y ITV, Rafel Gelabert.

A partir de ahora, los conductores podrán transitar de manera más segura y fluida hacia los accesos a la autopista que conectan las urbanizaciones de Llucmajor con Palma. Con esta inauguración se incorpora a la red vial uno de los proyectos más destacados del Plan de Accesos a Palma, impulsado por el Consell de Mallorca, que quiere descongestionar las carreteras de la isla. Además, es una obra financiada con los 30 millones de euros, del convenio de carreteras firmado con el Govern, que se extraen de los Fondos de Insularidad.

La mejora de esta conexión elimina uno de los puntos negros más conflictivos de toda Mallorca, ya que hasta ahora se habían registrado más de 50 accidentes en los últimos seis años sólo en este tramo. De hecho, es un enlace relevante que soporta unos 35.000 vehículos diarios.

A petición del Ayuntamiento de Llucmajor, también se ha construido un vial de conexión entre la avenida de la Adelfa y el tramo vial que antiguamente formaba parte de la carretera del Cap Blanc y que se encuentra cerrado a la altura del cruce para acceder en Son Verí Nou. De esta manera también se han modernizado los accesos al polideportivo y al IES s’Arenal des de la rotonda de la avenida de Europa.

Esta actuación ayuda a cumplir uno de los objetivos principales del Consell: mejorar el tráfico y reducir de forma significativa los atascos en las carreteras de la isla. En las urbanizaciones de Llucmajor residen miles de personas que trabajan en Palma y utilizan cada día esta vía, conocida como carretera del Cap Blanc Ma-6014. Hasta ahora se formaban grandes colas en hora punta para conectarse con la autopista del aeropuerto, la nueva rotonda es una solución real para arreglar este problema.

Asimismo, los técnicos del Consell de Mallorca ya están redactando proyectos similares a las entradas de los núcleos de Sa Torre, Puig d’en Ros y Maioris. El objetivo es configurar una solución definitiva a la circulación y a los accesos en dirección a Palma de todas las urbanizaciones del núcleo de Llucmajor, con la inclusión de viales cívicos y peatonales entre los núcleos de población del municipio.

El presidente Galmés ha explicado que «la seguridad en las carreteras y la eliminación de los atascos son unas de las principales preocupaciones del Consell. Con esta nueva rotonda y vial damos por acabada una de las obras más relevantes del Plan de Accesos a Palma que actualmente ya ha acabado un total de ocho infraestructuras que modernizan y descongestionan nuestra red. Para esta actuación, se han utilizado 2,4 millones de los 166 que estamos invirtiendo en el plan de accesos. Se trata de una mejora relevante, ya que es un punto donde diariamente pasan unos 35.000 vehículos y que ,hasta hace poco, era un foco de siniestralidad muy conflictivo».

Las obras de Son Verí Nou

La características técnicas de esta obra se han enfocado a mejorar la seguridad en la intersección entre la carretera Ma-6014 y la avenida de la Adelfa, así como el vial de acceso a Son Verí Nou. Se ha hecho un carril directo, para evitar la nueva rotonda y eliminar vehículos.

Se trata de una actuación similar a la hecha, hace años, en la entrada de Cala Blava. En el caso del proyecto de Son Verí, se ha añadido el carril de acceso directo a la urbanización y la conexión del vial municipal entre la avenida de la Adelfa y la antigua carretera, así se ha mejorado el acceso al polideportivo y a los centros educativos desde la avenida de Europa.