Rivillos: “Para puntuar en el Palau hay que hacer un partido perfecto”

Mario Rivillos afronta la visita al Palau Blaugrana con la claridad que dan los años de experiencia al máximo nivel. El madrileño recuerda que el equipo sabe perfectamente “a dónde vamos, qué pista es y la calidad que tiene el Barça”. Por eso, asume que cualquier opción de puntuar pasa por rozar la excelencia. “Para puntuar allí tienes que hacer un partido perfecto y la idea es esa”, sostiene.

El duelo, como siempre ante el conjunto azulgrana, promete ser físico e intenso. Aun así, Rivillos ve al equipo preparado: “Estamos compitiendo bien y pienso que llegamos en un buen momento”. El camino no ha sido fácil, pero el ala reconoce que el trabajo realizado durante las últimas semanas ha permitido crecer y manejar mejor las situaciones de partido.

Con el Palau en el horizonte, Rivillos admite que el reto es enorme y la necesidad también. “Llegamos con muchas ganas para poder puntuar. Sabemos que va a ser difícil, pero no tenemos margen para fallar”, señala. La clasificación para la Copa de España está en juego y eso convierte cada jornada en una final. “Vamos a ir a por todas”.

El desgaste acumulado por viajes, Champions y calendario no aparece como excusa en su discurso. De hecho, lo relativiza: “A nosotros lo que nos gusta es jugar y el cansancio no existe cuando estás dentro de la pista”. Incluso bromea: “Personalmente, prefiero jugar antes que entrenar, como dice ‘Vadi’”. Sobre el estado del grupo, es claro: “Estamos todos muy bien, con muchas ganas y el equipo tiene hambre”.

Rivillos cierra con un mensaje de ambición necesario en este tramo decisivo de temporada. “Hay que afrontar los partidos con ese gen ganador y sacarlos como sea. Tenemos equipo de sobra para estar en la Copa y debemos estar en la Copa”.