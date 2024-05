El Real Mallorca se despide de un emocionado Javier Aguirre: «No me quiero romper…»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, no ha podido evitar emocionarse en el acto de despedida que ha organizado el club bermellón este jueves en Son Moix. «No me quiero romper, voy a aguantar como un bribón…», ha prometido a los presentes el técnico mexicano, que segundos después le ha acabado invadiendo la emoción.

Tras más de dos años de andadura, Aguirre deja el Mallorca consolidado en Primera División y con una histórica final de Copa del Rey, una trayectoria más que exitosa y meritoria para lo que ha sido el acto de despedida organizado en Son Moix: frío, insulso, de tan sólo seis minutos de duración y sin preguntas de la prensa.

A través de redes sociales, cientos de aficionados han asegurado que el acto ha sido muy pobre y desangelado. Algunos lo han tachado de «cutre» y a otros les ha faltado algún vídeo conmemorativo. «Aguirre se merecía algo mejor», aseguran muchos fans descontentos.

Sentado entre el CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, y el director deportivo, Pablo Ortells, Aguirre sólo ha tenido palabras de agradecimiento para el club y para todos los aficionados mallorquinistas, aunque se ha podido sentir el evidente distanciamiento entre el técnico y los dos dirigentes.

«Siento el calor y respeto de la afición, del Mallorca y de la prensa. Ha sido una relación buena, de respeto y de comunicación frontal», ha asegurado en el inicio de su breve coloquio.

Un acto que también ha contado con la presencia de Antonio Raíllo y Pablo Maffeo, los únicos jugadores de la plantilla bermellona presentes hoy en el estadio, así como de su mano derecha, Toni Amor, además de Pol Lorente. Sin embargo, Aguirre ha indicado que actos de este estilo son atípicos para él: «cuando me he ido de los clubes lo he hecho como cuando llego, sin hacer ruido».

«El mayor legado que dejas es tu calidad humana»

El director deportivo del Real Mallorca, Pablo Ortells, ha repasado la trayectoria de Javier Aguirre con el club balear, como la final de Copa o las permanencias en Primera División, y ha asegurado que el mexicano ha sido «un gran profesional en el día a día».

«Llevamos más de dos años trabajando juntos y a parte de la profesionalidad me gustaría destacar la calidad humana que has tenido. Ese es el mayor legado que nos vas a dejar», ha indicado Ortells, quien se ha mostrado orgulloso de haber contactado con él en su día. «Vinisteis en una situación complicada para el club y aceptasteis el reto con pleno convencimiento», ha afirmado.

Por su parte, el CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, se ha dirigido en el acto de despedida tanto a Javier Aguirre como a su staff técnico destacando que «sois grandes profesionales pero sois sobre todo grandes personas y así nos lo habéis demostrado en el día a día. Este es el legado que se queda, nadie puede hablar mal de ti por todo lo que haces. Has dejado una huella en este club».

Además, ha puesto en valor el legado que ha dejado el entrenador en sus más de dos años en los banquillos de Son Moix. «Nos has ayudado a hacer crecer el club, a sacar la cabeza y a que nos conozcan más. Tu gran nombre, tu gran figura nos ha ayudado mucho en estos dos años y medio a ser un club más conocido a nivel nacional e internacional. Esta es tú casa y lo va a ser siempre».

Ambos dirigentes han deseado al mexicano la «mayor de las suertes» en los nuevos «caminos o retos que puedas tomar».

Cabe recordar que este miércoles Javier Aguirre, su staff técnico y su equipo de colaboradores se fueron a cenar con toda la plantilla en un restaurante de Palma después de que el técnico comunicara al vestuario que no continuaría la próxima temporada como entrenador del Real Mallorca.

De esta manera, el entrenador mexicano dirigirá el próximo domingo su último partido en el campo del Getafe, el Coliseum Alfonso Pérez, y todo parece indicar que el vizcaíno Jagoba Arrasate será su sustituto, aunque todavía no hay nada oficial.