El PSOE saca adelante el patrocinio del Mallorca con el voto en contra de sus socios de Més

El Consell de Mallorca ha aprobado este martes, en un pleno que se ha desarrollado sin sorpresas, la modificación de crédito para la propuesta de patrocinio deportivo al RCD Mallorca, que ha contado con el apoyo de PSIB, Unidas Podemos, PI y Ciudadanos y el voto en contra de PP, Més y Vox como estaba previsto.

En detalle, tal como se había anunciado, Més, uno de los socios de gobierno, ha votado en contra del expediente que incluye la ayuda al RCD Mallorca -y al Atlético Baleares-, una modificación de crédito de 1,17 millones, y a favor del resto, los clubes semiprofesionales y deporte base, de unos 850.000 euros. Así, la propuesta de patrocinios deportivos al RCD Mallorca y al Atlético Baleares ha obtenido 17 votos a favor y 14 en contra.

Durante el debate, el portavoz de Més, Guillem Balboa, ha reiterado que no pueden apoyar «acuerdos cerrados entre una empresa privada y una institución pública» de los que no se les ha «hecho parte a pesar de ser parte del gobierno», y ello «en base a una cantidad prefijada» de la que no conocen «cómo ni por qué motivos se ha fijado», informa Europa Press.

El conseller de Més también ha criticado que se pretenda suplementar «cueste lo que cueste» esa cantidad con aportaciones de otras instituciones «para llegar a la cantidad pactada». Además, Balboa ha reprochado a PI y Ciudadanos que ahora apelasen al apoyo a todos los clubes deportivos y al deporte base, ya que la propuesta inicial que se votó en la Fundació Mallorca Turisme, que no los incluía, «ya les iba bien».

Igualmente, el conseller de Més ha traído al debate la sanción impuesta por la NBA a Robert Sarver, propietario de los Phoenix Suns pero también accionista mayoritario del RCD Mallorca, por conductas racistas y misóginas. Balboa ha criticado que desde el Consell se «patrocine a una empresa» cuyo propietario ha sido sancionado por este tipo de hechos.

A esta sanción se ha referido también el portavoz de Vox, Tolo Gili, que se ha preguntado «cómo este gobierno feminista le da dinero a un club cuyo máximo accionista ha sido sancionado por racismo y acoso sexual», censurando la «hipocresía» del equipo de gobierno.

Paralelamente, Gili ha sugerido que la ayuda al RCD Mallorca sería un «pago encubierto» por un acuerdo entre el club y el Ayuntamiento de Palma, que también preside el PSIB, para la venta de terrenos del Lluís Sitjar o una futura ampliación de Son Bibiloni. «¿A cambio de qué deben mantener sí o sí esta subvención al Mallorca? ¿Qué hay detrás de todo esto?», ha preguntado el conseller de Vox.

La postura del PP

Por su parte, el portavoz del PP, Llorenç Galmés, ha acusado al Consell de «dañar el nombre» del RCD Mallorca con el «espectáculo montado» en el pacto, y ha considerado que esto demuestra que «ni Cladera ni su equipo están a la altura» de las responsabilidades de gobierno. Galmés también ha sostenido que el PP ha sido el único que ha mantenido una postura «coherente».

En el otro lado del hemiciclo, conseller de Transición, Turismo y Deportes del Consell, Andreu Serra (PSIB), ha defendido la propuesta de patrocinio con el RCD Mallorca. «No estamos dando una subvención, es un patrocinio deportivo con un retorno publicitario claro», ha argumentado.

Además Serra ha afeado a PP y Vox que ahora voten en contra cuando en su día apoyaron la propuesta inicial en la Fundació Mallorca Turisme, la que contemplaba un patrocinio al RCD Mallorca para que Son Moix se llamara ‘Visit Mallorca Estadi’.

En la misma línea, el portavoz socialista, Andreu Alcover, ha considerado que PP y Vox «comenzaron a salivar ante la posibilidad de que el pacto se rompiera» cuando Més y Podemos se manifestaron en contra del patrocinio de promoción turística.

Además, Alcover ha sacado a colación la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP), provocando quejas en la bancada popular: «Me preocuparía más que un fiscal pidiera la imputación del presidente de un Consell por un caso de corrupción de esta legislatura como pasa en Ibiza».

Por su parte, el conseller de Cs Osvaldo Cifre ha explicado que apoyan la propuesta con la intención de aportar «seguridad jurídica y evitar una disputa legal» que podría perjudicar a los ciudadanos, además de «ayudar al deporte base», y ha criticado el «juego de guerra de Més».

El documento

Durante el debate, el portavoz del PP, Llorenç Galmés, ha exigido que el conseller Andreu Serra mostrase, antes de votar, el documento en el que el RCD Mallorca desiste de la ayuda inicial aprobada en el patronato de la Fundació Mallorca Turisme.

Después de que en el turno de réplica del conseller no se exhibiese ese documento, justo antes de proceder a la votación, Galmés ha insistido para que lo hiciera. El portavoz del PP incluso ha pedido, fuera de turno, hacer un receso para ello.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha salido entonces al paso para denegar la petición y le ha recordado al PP que tuvo una reunión con Serra donde éste dio «todos los detalles y explicaciones» que quisieron. «Pasamos a votación», zanjaba Cladera, mientras el conseller del PP insistía en pedir el documento y exclamaba, con el micrófono apagado: «No lo tienen».

Con todo, momentos antes en la misma sesión, la portavoz del PI, Xisca Mora, había afirmado haber visto ese documento, ya que fue uno de los aspectos que tuvieron en cuenta en las negociaciones para dar apoyo a la propuesta en el pleno.