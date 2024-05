Prohens sobre el turismo: «No podemos seguir creciendo, el crecimiento no se traduce en bienestar»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, afirma que el turismo en Baleares «ya no puede seguir creciendo en volumen» y que «el crecimiento ya no se está traduciendo en bienestar». Para la presidenta, «el hecho de ser un territorio frágil y limitado obliga a hablar de gestión, de sostenibilidad y de límites». Así se ha expresado la presidenta este miércoles en la constitución de la mesa por el pacto social y político por la sostenibilidad económica de las Islas Baleares.

A la cita han asistido más de 140 entidades, entre ellas representantes de los sindicatos, patronales, de los sectores económicos, círculos de Economía, cámaras de comercio, colegios y colectivos profesionales, Fundación Impulsa, Universidad de las Islas Baleares, diversas instituciones educativas, formativas y centros de investigación.

También han participado entidades de la sociedad civil, representantes vecinales, representantes de entidades ambientalistas, representantes del cuerpo consular, de las diferentes administraciones, de los cuatro Consells Insulares, de los ayuntamientos y de la Delegación de Gobierno, así como de las diferentes fuerzas políticas.

Prohens ha agradecido la asistencia de todos los presentes a la convocatoria, «lo que demuestra que todos compartimos y somos conscientes de la trascendencia y magnitud del reto al que nos enfrentamos: del reto de la sostenibilidad económica, social y ambiental de las Islas Baleares» , ha afirmado.

La presidenta ha sido la encargada de empezar el acto, en el que ha asegurado que sería injusto empezar a abordar la necesidad de este pacto sin reconocer la aportación del sector turístico a la sociedad, a su dinamismo, progreso y cómo define el que son hoy las Islas Baleares. Un reconocimiento, dice, que no es incompatible con la realidad de que no se puede seguir creciendo en volumen, de que el crecimiento ya no se está traduciendo en bienestar, y que el hecho de ser un territorio frágil y limitado obliga a charlar de gestión, de sostenibilidad y en charlar de límites.

Por este motivo, Prohens ha afirmado que es el momento de tomar «decisiones valientes», con una transformación del modelo económico de la mano de toda la sociedad. «Somos consciente de que este cambio no llegará ni en un año ni dos, pero debemos poner las bases por un cambio de rumbo de las Islas Baleares. No debemos engañarnos, será complejo y no será fácil, pero le debemos a la sociedad, debemos hacer este esfuerzo», ha dicho.

Prohens ha insistido en el trabajo que se realizará por parte del Govern para garantizar con datos objetivos la toma de decisiones y sobre análisis rigurosos y realistas. Algunas de las medidas que se pondrán en marcha será un estudio de opinión, una macroencuesta, sobre la congestión turística para conocer el parecer de los residentes de las Islas Baleares. También se monitorizarán los flujos de visitantes en zonas turísticas, se realizarán estudios de capacidad de carga de espacios naturales, además de un estudio de movilidad con los datos de carreteras de los consejos y la recopilación de datos de oferta turística ilegal.

«Que nadie se equivoque, este pacto social y político no va contra ningún sector ni contra ninguna actividad, aquí no se viene a buscar culpables ni a criminalizar a nadie», ha añadido.

La presidenta del Govern ha explicado que el objetivo es abrir un espacio de diálogo para definir una hoja de ruta entre todos los participantes. Por eso, se conformarán grupos de trabajo más reducidos bajo la coordinación de un comité técnico, que será el encargado de canalizar las reflexiones, debates y propuestas que se vayan poniendo sobre la mesa y de elaborar un documento final que se traducirá en este pacto social y político por la sostenibilidad económica, social y ambiental de las Islas Baleares. «No venimos con un documento cerrado y sujeto sólo a pequeños cambios, sino que lo queremos empezar de cero», ha asegurado.

El coordinador de la mesa será Toni Riera

El coordinador técnico será el catedrático de Economía Aplicada y director de la Fundación Impulsa, Toni Riera. Prohens ha destacado su perfil independiente, como un profesional de prestigio, respetado y que lleva años trabajando en el análisis del modelo económico y de los retos de futuro de las islas. Además, le ha agradecido su implicación y su paso valiente y generoso, «creo muy sinceramente que es la persona idónea para coordinar este pacto social y político por la sostenibilidad económica, social y ambiental de las Islas Baleares».

La presidenta ha informado que a partir de las próximas semanas los participantes serán informados de los próximos pasos para empezar a trabajar, con el objetivo de tener un documento de consenso en los próximos meses.

Para finalizar su discurso, la presidenta ha apelado a la responsabilidad de todos los presentes. “Sólo desde la responsabilidad lo sacaremos adelante. Sin prejuicios, sin prismas ideológicos ni la defensa de intereses particulares. Desde la seriedad, el rigor y el compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de las Islas Baleares. Sólo os pido responsabilidad para empezar una transición necesaria, posible y viable”, ha concluido.