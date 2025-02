Prohens rechaza la Ley de Vivienda de Sánchez para limitar el alquiler y apuesta por ampliar la oferta

El Govern de la presidenta, Marga Prohens, rechaza aplicar en Baleares la Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez que, sólo sobre el papel limita el precio del alquiler, y el Ejecutivo del PP apuesta por ampliar la escueta oferta existente en Baleares a precio asequible.

Así lo ha reiterado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, que ha rechazado la posibilidad de declarar zonas y localidades tensionadas en las Islas para limitar el precio del alquiler, como tampoco hacen ni aplican otras comunidades autónomas gobernadas por los socialistas caso de Asturias.

En lugar de ello el conseller de Vivienda ha subrayado la necesidad de seguir aprobando medidas para estimular la salida de viviendas al mercado y los cambios de uso, así como dar seguridad jurídica.

Para ello el Govern tiene previsto iniciar la redacción del primer plan director sectorial de vivienda, previsto en una ley aprobada durante la pasada legislatura por el Ejecutivo de Armengol que después no hizo nada al respecto.

Pero para ello el conseller del PP ha apostado primero por tener toda una serie de datos inmobiliarios objetivos con el fin de elaborar un buen plan estratégico, y en este sentido, ha hecho referencia al Observatorio de la Vivienda que, si todo sigue según lo previsto, arrojará los primeros indicadores en el último trimestre de 2025.

El plan director sectorial, ha agregado, tendrá por objeto la concreción y la coordinación de las actuaciones en política de vivienda de acuerdo con los principios establecidos en la ley balear de vivienda y en otras normativas vigentes.

En relación con la expropiación de viviendas vacías a grandes tenedores, una medida que siguen reclamando formaciones de la izquierda en las Islas, Mateo ha dicho que el Govern «no se cierra a nada que funcione». No obstante, ha apuntado que los verbos expropiar, limitar e intervenir «no van con la política del PP».

También el conseller de Vivienda ha reprochado a los partidos del anterior Govern que, durante las dos pasadas legislaturas, permitieran que aumentaran en 92.000 las plazas de alquiler turístico, lo que corresponde a unas 15.000 viviendas.

«Qué bien nos vendrían ahora como residencial», ha ironizado durante su intervención en una interpelación parlamentaria solicitada por el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa relativa a la política general en materia de vivienda del Govern.

Mateo ha puesto en valor las políticas llevadas a cabo por los consells insulares, de la mano del Ejecutivo autonómico, para luchar contra la oferta turística ilegal. «Ahora se están tomando medidas, y a ver si de ahí puede salir una medida a corto plazo para reconducir las viviendas turísticas a las viviendas residenciales», ha apuntado.

Más allá de este ámbito, el conseller ha enumerado buena parte de las medidas impulsadas por el Govern para tratar de facilitar el acceso a la vivienda, aunque ha subrayado que la situación actual «no se soluciona en dos días», menos después de «ocho años de políticas que no han funcionado».

«Estamos aplicando una serie de medidas, pero no creemos en las políticas intervencionistas, no creemos en la limitación de precios o en la declaración de zonas tensionadas, porque ahí donde se ha limitado el precio se ha reducido la oferta y han aumentado los precios. No es algo ideológico, es que no ofrece ninguna solución desde el punto de vista práctico», ha señalado Mateo.

Uno de los únicos puntos en los que el conseller ha coincidido con Rosa, además de la necesidad de hacer algo para paliar la crisis de la vivienda, es tratar de construir en suelo urbano urbanizable. «Lo comparto, y estamos trabajando en ello», ha concluido el responsable autonómico de Vivienda.