Prohens rebaja el pacto con Vox y deja en manos de los centros llevar la libre elección de lengua a las comarcas

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha exigido este martes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, el cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo que permitió la aprobación de los Presupuestos de 2025. Se trata de garantizar que al menos un colegio de cada comarca de Baleares y, por supuesto, todas las islas, ofrezcan la libre elección de lengua a sus alumnos. Prohens se ha escudado en el poder de los centros para elegir su programa educativo para evitar garantizar tal punto del acuerdo.

Prohens se ha escudado en el poder que tienen los colegios públicos gracias a la Ley de Normalización Lingüística y al Decreto de Mínimos para evitar dar garantías. Aun así, la presidenta balear ha asegurado que antes de verano se habrán cumplido todos los acuerdos con Vox suscritos para aprobar los últimos presupuestos.

«Tendrán que elegir si siguen formando parte de la solución o si se mantienen en el bloqueo por órdenes de Bambú», ha dicho Prohens a la diputada de Vox Manuela Cañadas durante la sesión de control al Govern del pleno de este martes.

Además, la líder del Ejecutivo ha remarcado que su Govern «siempre» cumple con los acuerdos firmados y que, los únicos que han roto pactos durante esta legislatura han sido los de Santiago Abascal.

Prohens ha sostenido que el Govern mantiene el compromiso de que sea posible que haya como mínimo un centro por comarca en el plan, pero ha recordado que la última palabra la tienen los mismos centros educativos. Actualmente, hay 19 centros educativos adheridos al plan de libre elección de lengua, según Prohens, «que cubren buena parte del territorio» de Baleares.