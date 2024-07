Prohens: «A la izquierda sólo le queda el discurso del miedo, Baleares es hoy mejor que hace un año»

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha hecho este sábado balance de su primer año al frente del Govern, mostrándose convencida de que «esta tierra es hoy mejor que hace un año», frente a una izquierda a la que «sólo le queda el discurso del miedo».

«Quien no tiene propuestas, tiene piedras; quien no tiene propuestas, tiene barro; quien no tiene oposición y no es alternativa, tiene el insulto y la difamación», ha afirmado la líder del Ejecutivo autonómico.

Prohens ha calificado como «durísimo» su primer año de Govern y ha asegurado que ha cumplido con las «políticas valientes que se dijo que se iban a llevar a cabo» pese a ser consciente, como ha reconocido, «de que todavía queda mucho por hacer».

La líder del PP balear ha contrapuesto su modelo de gobierno con los ocho años pasados del Ejecutivo de la socialista Francina Armengol, que «predicaba una cosa y hacía la contraria y se metía en la vida de la ciudadanía, diciéndole absolutamente cómo tenía que actuar, pensar o ser».

«Hemos demostrado que no sólo hay otras políticas, sino también otra forma de hacer política: centrada en lo que importa, en las necesidades reales de los ciudadanos, y basada en el cumplimiento valiente de nuestros compromisos», ha subrayado Prohens.

Por ello, ha manifestado que «no hay mayor satisfacción que ver como aquella línea del programa de gobierno se convierte en una realidad y cambia vidas» y que, «frente a aquellos que decían que habría recortes y retrocesos, no solo no ha sido así, sino que se ha avanzado en derechos».

Organizado por los populares, en el Espacio Francesc Quetglas de Palma, bajo el título El cambio que avanza, este acto de aniversario del primer año de Govern, ha contado con una mesa redonda con representantes de diferentes colectivos que se han visto beneficiados por algunas de las medidas impulsadas por el Govern de Marga Prohens.

Prohens ha recordado a «las más de 7.000 familias que han aprovechado la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, los más de 600 jóvenes menores de 30 años que se han ahorrado el Impuesto de Transmisiones en la compra de su primera vivienda, los 400.000 contribuyentes que se han beneficiado de la aprobación de nuevas deducciones del IRPF o los 1.500 autónomos que lo han hecho de la cuota cero para los dos primeros ejercicios».

En este sentido, la presidenta del Govern ha asegurado que el Ejecutivo autonómico «seguirá bajando impuestos, a pesar de que a Pedro Sánchez no le guste».

«Lo haremos sin renunciar a una financiación que tenga en cuenta nuestra insularidad, nuestra población flotante y que somos la España que se llena», ha reivindicado Prohens y ha advertido que «nos encontrará delante si, mientras negocia con otras comunidades bilateralmente, se atreve a perjudicar a los ciudadanos de las Islas Baleares».

Por otra parte, la también presidenta del PP balear ha querido poner en valor algunas de las medidas implementadas por el Govern durante este primer año de legislatura, como son la gratuidad de toda la etapa educativa de cero a tres años, la estrategia de captación y fidelización de profesionales sanitarios, la subvención del ocio adaptado para los menores con discapacidad o la nueva ayuda de 1.000 euros mensuales para las personas con diagnóstico de ELA.

Asimismo, Prohens ha destacado la constitución de la Mesa por el Pacto político y social para la sostenibilidad económica, social y ambiental.

«No podemos caer en la autocomplacencia porque queda mucho trabajo por hacer y se lo debemos a toda la gente que confió en nosotros y que aún espera mucho de este Govern: nos seguiremos dejando la piel porque vale la pena», ha concluido Prohens.