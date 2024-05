Marga Prohens, en un excelente momento, al año de ganar las elecciones

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, se encuentra en un excelente momento al cumplirse ahora un año del vuelco electoral que protagonizó el 28M de 2023 y por el que desbancó a la socialista Francina Armengol, tras ocho años de gobierno en las Islas.

Esta semana, Prohens y Armengol han vuelto a coincidir, aunque esta vez en un escenario bien distinto, en la Comisión de Investigación del Congreso sobre el caso Koldo y la compra de mascarillas defectuosas por parte del anterior Govern socialista. Prohens, que compareció para dar su testimonio, calificó el caso Koldo de «estafa» en plena pandemia y destacó la complicada situación que ha recibido de su predecesora, refiriéndose a ella como una «herencia envenenada». Ahora, Armengol también tendrá que comparecer en la comisión paralela del caso Koldo que se celebra en la Cámara Alta para dar cuenta por la gestión realizada. Los intentos de los socialistas de intentar desviar la atención del escándalo no parece que den sus frutos y la etapa de Armengol se puede dar por finiquitada sin que en la actualidad exista un relevo claro en Baleares por parte de los socialistas.

La victoria de Prohens, hace exactamente un año, fue una sorpresa para muchos. También lo fue que consiguiera el apoyo de Vox renunciando a entrar en el Govern. Aunque Vox no se lo ha puesto fácil en lo que va de legislatura. Los de Santiago Abascal se han mostrado especialmente intransigentes en algunos temas y a punto estuvieron de tumbar los presupuestos y de provocar una grave crisis institucional de la que la presidenta supo salir indemne.

Una estrategia de consenso

A pesar de estas diferencias con sus socios durante este primer año, el poder de Prohens ha ido afianzándose. La presidenta está hoy más consolidada que cuando fue elegida, a pesar de la férrea oposición de la izquierda en algunas cuestiones de las que han hecho bandera como la sanidad o la masificación turística. Prohens se ha revelado como una persona de consenso para llevar a cabo las reformas más urgentes que necesita Baleares abriendo el diálogo a todos los interlocutores sociales en sus decisiones de gobierno. Pasos estratégicos que han apaciguado el panorama político, algo cada vez más valorado entre los votantes debido a la crispación vivida en la política nacional.

Su último giro estratégico ha sido responder ante la insatisfacción que genera la saturación turística que se vive en las islas y sus nocivos efectos como el encarecimiento de la vivienda. Ha dado un giro estratégico para no aparecer como parte del problema, sino para aportar soluciones, huyendo de los discursos del pasado. Una acción, que le han reconocido desde su propio partido, que ha destacado de ella su «valentía y determinación», así como su talante y capacidad de escucha para afrontar el debate turístico en las Islas, «después de ocho años de gobierno de izquierdas, en los que no se persiguió contundentemente el alquiler turístico ilegal y aumentaron un 20% las plazas turísticas ilegales».

Prohens se ha implicado y cuenta con todos los interlocutores sociales para buscar el mejor acuerdo. Ha puesto en marcha el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica de las Islas Baleares, cuya mesa acaba de constituirse y que ha convocado a la más de 140 entidades, entre sindicatos, patronales, sectores económicos, círculos de economía, cámaras de comercio, colegios y colectivos profesionales, la Universidad de Baleares, varias instituciones educativas y formativas, y centros de investigación.

También participan entidades de la sociedad civil, representantes de vecinos, de entidades ambientalistas, del cuerpo consular, de las diferentes administraciones, de los cuatro consejos insulares, de los ayuntamientos y de la Delegación del Gobierno de España, así como de las diferentes fuerzas políticas. Una mesa cuya dirección ha encargado al catedrático de economía aplicada Toni Riera, director de la Fundación Impulsa, un perfil independiente y de prestigio profesional para garantizar la toma de decisiones con datos objetivos, hecha sobre análisis rigurosos y realistas.

El Govern también trabaja en el futuro Pacto por la Salud para solucionar los actuales problemas y definir la hoja de ruta para la sanidad en las islas en la próxima década. En su elaboración participan conjuntamente colegios profesionales y sindicatos del sector sanitario, asociaciones de pacientes, representantes de las diferentes instituciones y de los partidos, entre otros actores implicados en la sanidad en Baleares. Un pacto, para cumplir el compromiso que adquirió Prohens con la salud de las Islas, que empieza por «trabajar todos a una con el objetivo común de garantizar una atención sanitaria de calidad, eficiente y moderna». Un documento «vivo y abierto a aportaciones que ponga el bienestar de los ciudadanos por encima de nuestras diferencias». La propuesta de la de Prohens por un Pacto por la Salud en Baleares es una respuesta a un sector que necesita urgentemente soluciones a sus múltiples carencias como la falta de profesionales en todos los niveles, a lo que hay que sumar las abultadas listas de espera y la falta de Atención Primaria, entre otros problemas.

Prohens, además, ya ha cumplido con buena parte de su programa de Gobierno en otros temas como la rebaja fiscal, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales, medidas en materia de vivienda, captación de profesionales sanitarios, gratuidad de la educación de 0 a 3 años, sostenibilidad y otras de estímulo económico.

Rozando la mayoría absoluta

Acciones que al cumplirse un año de legislatura parecen dar sus frutos. Una reciente encuesta del Instituto IBES le atribuye una fuerte subida al PP en Baleares y confirma que, si hoy se celebraran elecciones autonómicas, Marga Prohens rozaría la mayoría absoluta. Lograría 28 diputados, dos menos de los necesarios para conseguir gobernar en solitario. El PP aumentaría su presencia en el Parlament a costa de Vox, mientras la izquierda se aleja cada vez más del poder. Los socialistas perderían diputados en el Parlament, pasando de los 18 actuales a 16, fruto del desgaste por el ‘caso Koldo’, que ha salpicado de lleno a la expresidenta Francina Armengol. La encuesta de IBES confirma también la desaparición de Podemos, que actualmente solo cuenta con un diputado.

Del sondeo de IBES se desprende que el Govern de Prohens no está́ sufriendo el desgaste que siempre implica gobernar. Por el contrario, la mallorquina se ve muy beneficiada por la crisis interna que sufre Vox en Balears desde hace meses. Aunque la legislatura no ha sido del todo un camino de rosas para Prohens, estos 365 días han dejado dimisiones, errores en la elección de algunos altos cargos, y situaciones ciertamente incómodas con sus socios de Gobierno, pero, a pesar de todo, el balance se presenta positivo. Y aunque los datos que arrojan las encuestas, por ahora, no son tan optimistas para eximir a Prohens de mantener el actual pacto de gobierno con Vox, si supone un fuerte apoyo a su gestión. Incluso, algunos analistas políticos se preguntan si Prohens debería arriesgar y convocar elecciones.