El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha vuelto a tender la mano a Sa Unió para poder conformar una Junta de Gobierno y dar así estabilidad a la institución, según ha informado este lunes la institución insular. Para Córdoba, «los políticos deben dar un paso adelante», tras conocer la decisión del Consell Consultiu de no emitir un dictamen sobre la situación del Consell al creer que el problema de Formentera es político y no jurídico. Córdoba ha insistido en que, lo más coherente, es obedecer el mandato de los electores y volver a constituir la Junta de Gobierno con consellers de Unió para desencallar esta situación que lleva ya casi cuatro meses dificultando y ralentizando el funcionamiento del Consell, con el perjuicio que esto significa para los ciudadanos de Formentera. «En este momento está en duda la aprobación del próximo presupuesto y de algún fondo Next Generation. No podemos alargar más esta situación si no queremos encontrarnos en situaciones de no retorno que dañarían los intereses de Formentera», ha concluido.

El pasado 9 de agosto Córdoba ya pidió a los ocho consellers de Sa Unió, coalición formada por el PP y Compromís, que regresen a sus cargos para gobernar y cerrar la crisis abierta el pasado 14 de junio, cuando aquellos dimitieron de sus responsabilidades de gobierno.

Unas manifestaciones en línea también con lo manifestado días antes por la Ejecutiva socialista en la oposición, que instó a los políticos de Sa Unió a que «actúen con responsabilidad» y vuelvan a ocupar sus respectivas áreas de gobierno.

Todo ello después de que el pasado mes de julio fracasara, y no llegara a materializarse, una moción de censura que iban a presentar contra el presidente del Consell los consellers de Gent per Formentera, PSOE y Compromís. Después, a la hora de la verdad, las tres formaciones no llegaron a un acuerdo sobre la persona que relevaría a Córdoba.