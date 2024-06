Formentera sin gobierno tras dimitir los ocho concejales de Sa Unió enfrentados al presidente Córdoba

La isla de Formentera se ha quedado sin gobierno, tras dimitir hoy los ocho concejales de la coalición de Sa Unió, formada por el PP y Compromís per Formentera, enfrentados al presidente Llorenç Córdoba, si bien, mantienen sus actas de consellers electos.

En un comunicado, los consellers han recordado que llevan meses pidiendo la dimisión del presidente insular por «su falta de ética, de confianza, por no sacar el trabajo y crear problemas más allá de dar soluciones». Según han afirmado, esta decisión se ha tomado ante el comportamiento «irracional y temerario» del presidente que «sólo piensa en la silla».

Según han destacado también los ochos consellers de la coalición, «no hemos parado de trabajar para llevar adelante nuestras áreas de gestión». Además, pese a la crisis que el presidente Llorenç Córdoba inició en noviembre, los consellers han tenido que multiplicar, según han reiterado, sus esfuerzos «debido a la falta de confianza y comunicación» con el propio presidente que cada vez ha trabajado «más aislado».

Desde Sa Unió han considerado que las áreas paralizadas y con más conflictos son, precisamente, las gestionadas por Córdoba. «No hace falta recordar cómo se dejaron perder las subvenciones para los ganaderos el pasado año o cómo tiene abandonada el área. Tampoco es necesario recordar sus maniobras con la adjudicación de los kioscos que han provocado que, a día de hoy, todavía no hayan podido abrir», han criticado.

Los consellers han asegurado que el presidente tiene paralizada la regulación de S’Estany des Peix, entre otras cosas.

Para ellos, además, las consecuencias de cesar al conseller José Manuel Alcaraz y asumir sus áreas han sido «nefastas», sobre todo debido a la falta de impulso y a la falta de tiempo. Desde Sa Unió han reiterado que las quejas de los trabajadores de estos departamentos son constantes.

Por responsabilidad institucional, según han manifestado, los ocho consellers han trabajado para aportar estabilidad en unos momentos «muy complicados», adoptando las decisiones que cada situación exigía. También, han realizado esfuerzos para intentar conducir de la mejor forma posible esta crisis.

Desde la coalición han lamentado que el Consell no puede seguir de esta manera durante los tres años que quedan de legislatura y han dicho que es «imposible» llevar adelante el Consell con Córdoba como presidente.

Desde el Consell de Formentera han explicado que los consellers han dimitido de sus responsabilidades de gobierno, pero no de sus actas.

Según ha afirmado la institución en un comunicado, se trata de un «ultimátum» que le han planteado los consellers en mitad de las negociaciones.

Si no se readmitía al vicepresidente Alcaraz con las mismas funciones, según ha explicado el Consell, todos los consellers dejarían sus cargos, pero no sus actas.

El presidente no ha aceptado este «ultimátum» y ha calificado la propuesta como «vergonzosa y cobarde ya que pone de manifiesto que Sa Unió se preocupa más por los intereses de una única persona que por el interés de todos los formenterenses». Para Córdoba, lo «decente» es que los consellers renunciaran a su acta y que otras personas pudieran entrar en el equipo de gobierno.

El pasado mes de febrero, el presidente, Llorenç Córdoba, cesó al vicepresidente Alcaraz, «por falta de confianza». Ejerciendo como presidente no adscrito a ninguna formación tras su expulsión de Sa Unió en enero, Córdoba acusó al también presidente del PP de Formentera, de querer hacerse con el poder en la Isla con fines que nada tienen que ver con el interés general de los formenterenses.

Córdoba ha avanzado que pedirá informes a los servicios jurídicos del Consell para saber si tiene obligación de aceptar estas dimisiones y cómo van a afectar al funcionamiento del Consell. «Esta dimisión de parte de los consellers va a crear un grave problema a la gobernabilidad del Consell y más aún al inicio de la temporada turística», ha dicho.