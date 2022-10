El PP de Felanitx exige al Govern que restaure de manera urgente las barracas de Portocolom

El Partido Popular de Felanitx pide a Ports de les Illes Balears que restaure de manera urgente las barracas de Portocolom «para que no continúen degradándose y evitar que desaparezcan».

En una nota de prensa, los populares han recordado que hace justo un año se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento felanitxer instar a Ports a reformar estas instalaciones y «no han hecho absolutamente nada para arreglar y conservar este patrimonio marítimo de Portocolom».

La presidenta del PP de Felanitx, Catalina Soler, ha explicado que en el 2019 Ports anunció a «bombo y platillo» que destinaría más de siete millones de euros para restaurar las barracas y «a día de hoy las obras no han empezado».

Asimismo, la popular ha señalado que «estas instalaciones están en muy mal estado y con el paso del tiempo el deterioro se agravia». Seguidamente, Soler ha referido que «hace tres años que las vallaron y se instalaron muros por no poner en peligro los peatones» pero «desde entonces no han hecho ninguna intervención para recuperarlas y que no se derrumben».

«Si no se ponen las pilas y las reforman, un día habrá una desgracia», ha advertido la líder del PP en el municipio del sur de Mallorca. Finalmente, ha lamentado que «la fachada del núcleo costero presente esta imagen por la dejadez y pasividad de Ports». «Estamos cansados que el Govern desatienda nuestras demandas. Deben cumplir su palabra y restaurar las barracas de una vez por todas», ha concluido.