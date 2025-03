El portavoz del PP en Baleares, Sebastià Sagreras, ha aprovechado su habitual rueda de prensa de los lunes para arremeter duramente contra el PSOE por «atacar la libertad de prensa» al vetar a OKBALEARES (la edición balear de OKDIARIO) en el Congreso regional del partido celebrado este fin de semana en Palma. Sagreras ha señalado directamente a Francina Armengol y al portavoz del PSOE en el Parlmaent, Iago Negueruela. Ha dicho que el PSOE ha vetado a OKDIARIO «por ser un medio que no comparten Armengol y Negueruela».

OKDIARIO no pudo acceder al interior Hipotels Gran Playa de Palma, lugar elegido por los socialistas para celebrar el acto que contaba con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y donde Francina Armengol fue reelegida como secretaria general de la formación en el archipiélago. «No podéis acceder, vuestra solicitud de acreditación no ha sido aceptada», indicaron los responsables de prensa que custodiaban la puerta principal del recinto.

El domingo, el PP de Baleares ya condenó por medio de las redes sociales el veto del PSOE de Francina Armengol a OKDIARIO. A través de un mensaje en la red social X, el PP balear que lidera Marga Prohens afirmó lo siguiente: «Los que hablar de calidad democrática y de amenazas a la democracia vetan la entrada a sus actos a medios de comunicación. Nuestro apoyo a los periodistas de OKBALEARES y condena frente a este ataque a la libertad de prensa».

No es primera vez que el PSOE veta a OKDIARIO. Su portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, se ha negado en muchas ocasiones a responder a preguntas incómodas formuladas por periodistas de este medio de comunicación. De hecho, este dirigente socialista incluso alguna vez ha optado por el ataque y el desprecio a OKDIARIO tildándolo de «medio de no comunicación».

En el pasado mes de septiembre, al ser preguntado por el caso Puertos y por la imputación del que fuese presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, y del ex alcalde socialista de Ibiza, Rafa Ruiz, por quienes la Fiscalía pide nueve y tres años de prisión, Negueruela se dedicó a tachar a OKDIARIO de «medio de comunicación de ultraderecha» o de medio de no comunicación».

En otra ocasión, ésta vez preguntado por el caso Koldo, Negueruela se negó a responder con un simple «siguiente pregunta» y concluyó la rueda de prensa manifestado que «hay preguntas que definen más a quien las hace».

Este lunes, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha centrado su rueda de prensa en las críticas al Congreso regional del PSOE y en el veto a OKDIARIO.

Sagreras ha resumido así el Congreso del PSOE: «Ha sido el Congreso no de las no propuestas, no han hecho ninguna propuesta menos la de la señora Armengol diciendo que las Islas Baleares han de acoger a los menas de otras comunidades. Ha sido el Congreso en el que se ha atacado la libertad de prensa y no se ha dejado entrar a medios con los que no comparte la señora Armengol y el señor Negueruela y ha sido el Congreso en el que el señor Sánchez no ha hablado de los problemas de Baleares. No ha hablado, por ejemplo, de insularidad. Tampoco el señor Sánchez ha hecho ninguna crítica porque no tienen ninguna crítica que hacer a la señora Prohens. Ha venido a Baleares para hablar de Palestina y Trump».

Para Sagreras, el PSOE «ha perdido la oportunidad de renovarse y hacer autocrítica en Balears» y ha celebrado «el Congreso de no renovación, de cero autocríticas, de cero propuestas».

«El PSOE sigue tan desnortado que no llevó a cabo ningún tipo de análisis de

los motivos que les llevaron a perder las elecciones, de la situación de la

vivienda que dejaron» ha expuesto Sagreras.

«Hemos visto también a una señora Armengol enfadada, como nos tiene acostumbrados últimamente, siempre está enfadada, desgastada y se ha atrevido a hablar en nombre de los jóvenes e inquilinos. Se ha atrevido incluso a decir que no se resignará a que se viva en caravanas. Lo ha dicho la señora Armengol, que fue presidenta de Baleares durante ocho años en los que se disparó el 60% el precio del alquiler y el 90% el de compra de viviendas durante su mandato».