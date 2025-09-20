La Policía Nacional advierte de una nueva oleada de pateras incentivada por el buen tiempo

Según ha podido saber OKBALEARES, la Policía Nacional ha puesto en alerta a todos los actores que participan en la llegada a Baleares de inmigrantes ilegales de que se avecinan días de mucha intensidad en la ya consolidada ruta argelina a causa de la previsión del buen estado de la mar para los próximos días. El aviso se trasladó a principios de semana y, tras dos días de parón, las pateras han vuelto al litoral balear con nuevos rescates.

El resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Salvamento Marítimo, el IMAS y otros participantes en la recepción de inmigrantes ilegales recibieron a principios de semana un aviso informal, una recomendación, para estar alerta ante la previsión de una semana de reactivación de la llegada de pateras a Baleares.

Fue tras la última oleada del fin de semana y el lunes, y aunque los días posteriores al aviso fueron tranquilos, las interceptaciones y los rescates se han reactivado desde la patera llegada Formentera el jueves por la noche con 16 inmigrantes ilegales a bordo.

Avisos como éste son especialmente útiles tanto para los servicios de rescate y los cuerpos policiales porque les permiten organizarse, como para el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que ya sabe que aproximadamente un 10% de los inmigrantes que llegan en patera suelen ser menores no acompañados y que, por tanto, habrá que acogerlos a pesar de la saturación de sus instalaciones.

Hasta el arranque de este fin de semana, con información oficial hasta este último jueves, han llegado a Baleares 524 inmigrantes ilegales a bordo de una treintena de pateras. Se suman al mes de récord de este año, que fue agosto con 1.384.

Con éstos datos, Baleares ya suma este año un total provisionales de 5.342 inmigrantes ilegales interceptados y llegados en patera. Una cifra que ya se acerca en pleno mes de septiembre del total del año 2024 que fue de 5.905.