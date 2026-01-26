Piden siete años de prisión a un ladrón por robar 160 euros en un bar de Manacor

Un hombre se enfrenta a siete años y tres meses de prisión al que se le acusa de robar un total de 160 euros de la caja registradora de un bar del municipio mallorquín de Manacor. El acusado, un conocido ladrón reincidente, también se enfrenta al pago de una indemnización de 1.230 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo del año 2025 cuando el varón aprovechó la ausencia de la camarera del establecimiento para abrir la caja registradora y apropiarse de toda la recaudación sin que nadie le viera. En total, consiguió apoderarse de 160 euros en efectivo.

Posteriormente, el individuo trató de huir del lugar a la carrera, aunque con mala fortuna para él se topó inesperadamente con la camarera del bar, con quien inició un violento forcejó y a la que acabó propinando un fuerte empujón para zafarse de ella.

Finalmente, el ladrón fue detenido en las inmediaciones del local de Manacor y lleva desde entonces en prisión provisional. En el momento de su arresto portaba consigo 152 euros, pero la cantidad total sustraída fue de 160, según se expone en el escrito de acusación. Por lo tanto, en el caso de ser condenado deberá devolver los ocho euros que gastó o extravió.

Ahora, el hombre deberá pasar por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que este próximo jueves a las 09.30 horas celebrará la vista previa del juicio.

La Fiscalía pide que el hombre sea condenado a un total de siete años y tres meses de prisión y al pago de una indemnización de 1.220 euros como supuesto autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones.

Cabe mencionar que el hombre ha sido condenado en tres ocasiones por delitos de robo con fuerza, cometidos entre los años 2023 y 2025, que suman una pena total de hasta tres años de prisión.