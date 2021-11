Las diferencias en la formación regionalista el PI entre el sector crítico y el oficial parecen irreconciliables hasta el punto que la formación que fundó Jaume Font ha iniciado un proceso de autodestrucción, algo que puede beneficiar a la nueva formación Convergencia por Mallorca fundada, entre otros, por Joan Monjo, Antoni Pastor y Marc González.

El sector crítico del PI, que este fin de semana no ha asistido a la comida de Navidad celebrada por el partido, ha dado un golpe de mano en el Consell de Mallorca al registrar el pasado viernes el nombramiento de Pere Soler como nuevo portavoz en sustitución de Xisca Mora. La iniciativa la firman el propio Soler y el otro conseller insular del PI, que es Bel Febrer. El sector crítico es el más próximo al fundador del partido Jaume Font y es el sector que el pasado mes de agosto perdió el congreso frente al grupo más nacionalista liderado por Josep Melià.

Según el reglamento del Consell, el nombramiento de portavoz corresponde a la mayoría del grupo político en cuestión. El PI cuenta con dos representantes en el Consell y los dos que han firmado el cambio de portavoz constituyen la mayoría. Por ello, en el próximo pleno deberá producirse irremediablemente el cambio de portavoz.

Ha sido una auténtica rebelión del sector crítico liderado en el Consell por Pere Salas, que acaba de tomar posesión como conseller insular en sustitución de Antoni Amengual, que optó por abandonar el partido tras la derrota sufrida en el congreso de agosto.

Xisca Mora ha expresado su sorpresa por la decisión de sus compañeros de formación. En declaraciones a Ara Balears, Mora afirma que nadie le anunció la iniciativa y que «no se puede permitir que actúen con rencor y odio». Mora acusa a su compañero de actuar a «espaldas del partido» y de «dejarse llevar por el rencor» después de que el grupo leal a Jaume Font perdiera el V Congreso del PI.

«No ha sido un ataque contra Xisca Mora, es una acción contra el PI», afirma Mora, que también es la alcaldesa de Porreres. Reitera que es la dirección de la formación la que tendrá que «decidir» si toma medidas contra el pulso de Soler y Febrer.

La ruptura entre el sector oficial de Xisca Mora y Josep Melià, que ahora manda en el PI, y el sector crítico que agrupa a los militantes más próximos a Jaume Font quedó patente en la Comida de Navidad celebrada el pasado viernes y que reunió en Binicomprat a 300 afiliados. No asistieron los líderes del sector crítico como Lina Pons, Llorenç Gelabert y Sebastià Salas.

En este almuerzo, el presidente del PI, Tolo Gili, criticó la actitud de aquellos “que quieren hacer daño al partido» y añadió que «una desobediencia es muy grave para esta presidencia», en clara referencia a lo sucedido en el Consell de Mallorca con la destitución de Xisca Mora como portavoz.

«En un partido hay que respetar las decisiones adoptadas por los órganos que representan al conjunto de los afiliados. El PI está por encima de todos», sentenció el presidente del PI en el almuerzo de Navidad.

Coalició per Palma

El PI cuenta con tres representantes en el Parlament y otros tres en el Consell de Mallorca. En los dos casos hay representantes del sector crítico y del oficial y en los dos casos los enfrentamientos son evidentes.

Mientras tanto, va ganando fuerza el proyecto de crear Coalició per Mallorca, una agrupación de partidos independientes de la Part Forana y Palma. El pasado viernes se creó Coalició per Palma, que es la filial de Coalició per Mallorca en la capital balear. La formación de Palma la preside Marc González.

En el acto de fundación, celebrado en un restaurante de Algaida, González señaló que «queremos que Palma vuelva a ser referente de modo y calidad de vida y pasar página de unas legislaturas nefastas para la ciudad y los ciudadanos».