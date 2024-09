Pezzolano: «Debemos encarar el partido a morir para poder sumar»

Paulo Pezzolano, entrenador del Valladolid, que fue en una etapa muy breve jugador del Mallorca, dijo en la rueda de prensa previa al partido de esta noche en Zorrilla que «debemos encarar el partido a morir para poder sumar», aunque reconoció la dificultad de enfrentarse a los de Arrasate, «que están un pelín por encima y demuestran que son un equipo sólido».

Después del castigo en Sevilla, el Real Valladolid tiene la oportunidad de levantarse solo tres días después frente al Mallorca. A pesar de lo apretado de un calendario “complicado para todos”, Paulo Pezzolano rescató la parte positiva: “Para nosotros es lindo porque vienes de perder y quieres sacar la bronca”.

El técnico compareció en sala de prensa, donde mostró su deseo de “seguir la dinámica que tenemos en casa y sumar de a tres”. “Habrá alguna variación por cansancio. En el último entrenamiento veremos los que están al 100% para participar”, dijo. Así, preguntado por las bajas en la anterior jornada, explicó que “Amallah tenía una molestia y lo mejor era que no viajara”. Mientras, sobre De la Hoz indicó que “tiene un tema lumbar que viene de atrás” y están “buscando una recuperación más larga”. “A Anuar ya le tenemos. Javi y Cenk siguen con sus procesos de recuperación”, señaló.

Y es que, aunque frente al Sevilla no pudo sumar por fallos propios, destacó la evolución como visitante: “En este partido pasado nos parecimos más al equipo de casa, aunque cometimos errores que nos costaron carísimo. Hicimos cosas que no se pueden cometer en Primera División. Son cosas puntuales que tenemos que ir mejorando. Vamos por la permanencia y sabemos cuáles son los rivales directos. Cuando no consigues resultados se ve todo mal, es normal en el tema fútbol. En casa somos muy fuertes y sólidos, eso lo tenemos que continuar; marcar goles y evitarlos”.

Centrado en el duelo de este viernes (21.00 horas) en Zorrilla contra el RCD Mallorca, Pezzolano aseguró que deben “encarar este partido a morir y sumar y sumar, que es lo que nos importa”. “El Mallorca está un pelín por encima y está demostrando ser un equipo sólido, haciendo daño en las transiciones. Te bascula bien, hacen buenos recorridos lo pivotes, los puntas buscan el error… Es muy completo e interesante. Pero en casa tenemos que hacer todo para llevarnos los tres puntos. Mañana tenemos que ganar demostrándolo desde el primer minuto. Hay que hacer un excelente partido para ganarlo. Lo bueno es que estamos en casa y tenemos que hacerlo valer”, analizó.

El de este viernes será un partido especial para él, ya que estuvo un año en la isla: “La familia es más mallorquina que uruguaya y tengo sobrinos mallorquines. Es lindo, pero quieres lo mejor para tu club”.

Con el Mallorca vendrá un exblanquivioleta como Cyle Larin, de quien señaló que “empezó a aparecer porque se siente cómodo como ‘9’”. Mientras, preguntado por John Víctor, otro antiguo jugador del Pucela que ha conseguido el billete a la semifinal de la Copa Libertadores con su nuevo club, se mostró “muy contento por él”. “El fútbol es uno solo, pero cada país tiene sus características. Es un gran golero, lástima que no pudimos sacarle el jugo”, concluyó.