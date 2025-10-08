Paula Barceló arranca como líder el Mundial de 49er FX

España lidera el Campeonato del Mundo de 49er y 49er FX tras el primer día en aguas italianas de Cagliari. Los campeones de París 2024 Diego Botín y Florian Trittel se han situado primeros en su vuelta a la vela olímpica desde los Juegos del pasado verano, y la nueva tripulación formada por Paula Barceló y María Cantero también encabeza la tabla en su estreno en competición.

Recién aterrizados de Cádiz, donde el domingo finalizaban con sabor agridulce el evento español de SailGP, Diego Botín y Florian Trittel se han subido al 49er para protagonizar un regreso triunfante. El Mundial es la primera regata de vela olímpica para el tándem cántabro catalán tras colgarse el oro de París 2024 hace 14 meses. Un segundo, un primero y un séptimo en los parciales de la jornada inaugural confirman que la tripulación sigue en excelente estado de forma.

Al término de la jornada inaugural del Mundial de Cagliari, la clasificación de 49er FX, con 52 embarcaciones, está liderada por la nueva tripulación española formada por la balear Paula Barceló y la canaria María Cantero, en su estreno en competición tras unos meses entrenando a fondo, desde que la olímpica mallorquina acabara sus estudios de Medicina.

Barceló y Cantero se han estrenado con un quinto en la primera manga, y cuando el viento se ha animado han sacado su mejor versión y han firmado un segundo y un primero. Estos parciales las colocan al frente de la tabla, con cuatro puntos de ventaja sobre sus inmediatas perseguidoras, las francesas Mathilde Lovadina y Lou Berthomieu, y siete sobre las terceras, las canadienses Georgia y Antonia Lewin-Lafrance.

La pareja representante del CN Arenal y del RCN Gran Canaria se ha mostrado muy contenta con su rendimiento en aguas italianas. “Estamos muy contentas con esta primera jornada. Ha sido un día complicado pero teníamos buena velocidad y hemos sabido leer bien el campo de regatas. Sabemos que es el primer día, que todavía queda mucho campeonato por delante, así que es un buen paso pero hay que seguir!”, ha señalado Paula Barceló.

El Mundial de 49er y 49er FX continúa mañana en Poetto Beach con tres nuevas mangas programadas.