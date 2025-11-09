83-80. El Palmer Basket se lleva el derbi ante el Hestia Menorca

El Palmer Basket asegura en el derbi ante el Hestia Menorca su primer triunfo doméstico ante un Son Moix entregado al carácter del equipo. El derbi balear se inició con una cadencia incontenible. Ambos conjuntos dotaron a sus ataques de agilidad y velocidad. El Palmer Basket halló en la figura de Golden Dike su baluarte interior en los primeros compases del duelo. Hansel Atencia ordenó con autoridad y rigor las acometidas del elenco turquesa. El base colombiano finalizó con acierto diversas acciones ofensivas de dificultad.

Tray Hollowell desde el triple ayudó al cuadro mallorquín a sustentar al bloque en el envite. El acierto perimetral de la plantilla visitante, encabezado por un infalible Spencer Littleson, comandó a los discípulos de Javier Zamora a establecer una pequeña renta a su favor. El empuje del grupo dirigido por Pablo Rosado otorgó a los locales la opción de situarse a cinco puntos, 20-25. Danny Agbelese debutó con el equipo. El pívot ofreció minutos de calidad.

En el segundo asalto, el Palmer Basket se abrazó a su tradición más noble, la fortaleza defensiva. El bando mallorquín maniató la circulación de pelota del rival, gobernó el apartado del rebote y lució productividad desde la larga distancia. Ander Urdiain se atribuyó la responsabilidad en ataque del batallón conducido por Pablo Rosado y anotó dos triples excepcionales y convirtió un dos más uno magnífico.

Los lanzamientos de tres puntos se aliaron con el equipo y Ángel Comendador, Nuno Sá, Ismael Massoud y Alessandro Scariolo dejaron su sello desde el arte mencionado. La dirección de Adrián Chapela y la robustez interior de Dike y Agbelese apuntalaron la reacción del recién ascendido, 44-43.

En el tercer capítulo, la excelsitud ofensiva y defensiva elevó el juego del Palmer Basket a cuotas muy destacadas. La firmeza de la escuadra anfitriona consiguió que uno de los ataques con unas mayores condiciones para anotar no sobrepasara los 13 puntos en la totalidad del parcial.

Golden Dike, Jesús Carralero y Danny Agbelese amurallaron la zona en una actuación de protección del aro propio majestuosa. Adrián Chapela y Alessandro Scariolo organizaron con inteligencia los ataques del conjunto que se marchó a la batalla final por delante, 69-56.

En la entrega final, el Hestia Menorca estrechó el cerco en el luminoso y el derbi experimentó un estado de paridad espectacular. El Palmer Basket mantuvo la compostura en un instante crítico y, gracias a una bandeja antológica de Hansel Atencia, recuperó el control del marcador a 4.2 segundos para la conclusión del enfrentamiento.

El internacional luso, Nuno Sá, finalizó la fiesta del baloncesto isleño con un mate en contraataque de concurso, 83-80. El Palmer Basket logra su primer triunfo del curso en una batalla de la máxima exigencia. Golden Dike con 14 puntos, 6 rebotes y 18 créditos de valoración emergió como el jugador que más sobresalió del partido.

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (9), Agbelese (7), Scariolo (7), Chapela (-), Urdiain (12), Dike (14), Carralero (6), Hollowell (10), Sá (10), Comendador (5) y Massoud (3).

Hestia Menorca: Cone (9), Galette (-), McFadden (17), Schott (-), Littleson (19), Lobo (6), Molins (2), Wembi (10), Sola (11) y Arteaga (6).

Árbitros: Checa Nebot, Sánchez González y Calvo Aceña.

Parciales: 20/25, 24/18, 25/13 y 14/24