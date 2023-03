Quedan muy pocos días para que el Fibwi Palma se enfrente al Hestia Menorca. El equipo de Pau Tomàs trabaja a fondo en Son Moix para preparar un derbi en el que los palmesanos tienen, de nuevo, la ocasión de poder dejar certificado el play off de ascenso a la LEB Oro. “De ánimos estamos bien. Las expectativas de gente en Son Moix son muy buenas y nos van llegando noticias de que si no se llena se estará cerca de llenar el pabellón”, explica Pau Tomàs, técnico del Fibwi Palma que indica que “físicamente durante la semana hemos estado trabajando para recuperar a jugadores tocados como Zengotitabengoa, que apenas pudo participar en el último partido, o Dante Lombardi que ha arrastrado molestias esta semana, y mentalmente asegura Tomàs que su equipo está “muy mentalizado. Queremos hacer un gran partido y ganar el derbi en nuestra casa”.

En ese sentido, asegura el entrenador del Fibwi Palma que la plantilla está incluso más metida de lo que suele estar normalmente en el trabajo semanal. “No sé si es por el derbi o por las ganas de poder certificar el play off. Les veo con esas ganas de poder certificar ya el play off y, a partir de ahí, buscar quedar lo más arriba posible. Tengo la sensación de que si el rival fuera otro la intensidad y las ganas serían las mismas. Los veo bien y muy metidos. El objetivo está claro: Certificar el play off y ganar a un grandísimo rival como es Menorca e intentar acabar esta fase regular intentando ganar a todos los equipos”.

Sobre el Hestia Menorca apunta: “Son uno de los grandes favoritos, lo están demostrando todas las semanas, para ascender a la LEB Oro. Están haciendo una temporada magnífica con todos los jugadores sabiendo su rol y con una intensidad altísima. Menorca se define cada semana con los resultados que están sacando. Jugamos contra ellos sabiendo que son un gran rival a batir y estamos con muchas ganas de intentar llevarnos la victoria”.

Tiene palabras también Pau Tomàs para la afición que acudirá a Son Moix el domingo y para quienes están indecisos acerca de si venir o no al partido. “Lo que les puedo decir es que lo vamos a dar todo, vamos a pelearlo. Está claro que tiene su morbo por ser el derbi pero ya dijimos la semana pasada que el partido ante Gran Canaria, nuestro último partido en casa, lo ganó Son Moix. Lo que queremos es que los que vengan y los que se vayan sumando salgan del pabellón con un buen sabor de boca y vean que el equipo va a muerte».