Palma abre el camino «hacia el decrecimiento» y elimina las 347 plazas vacacionales que tenía en reserva

Palma «abre el camino hacia el decrecimiento» y elimina las 347 plazas vacacionales y turísticas que tenía en reserva, según ha indicado el teniente de alcalde y regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en la rueda de prensa ofrecida tras la Gerencia de Urbanismo, en la que se ha adoptado esta medida para restringir el aumento de este tipo de oferta.

De este modo, a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2023, se declarará a todo el término municipal de Palma como una zona «no apta» para la comercialización de nuevas estancias turísticas en viviendas, además de bloquear el traslado o renovación automática de las ya existentes.

Esta iniciativa ha contado con el voto afirmativo de todos los partidos políticos presentes en la gerencia a excepción de Vox que se ha abstenido. Posteriormente tendrá que recibir el visto bueno de la Junta de Gobierno y el pleno municipal, pese a que habrá un periodo de 30 días para presentar alegaciones.

Actualmente, la ciudad de Palma cuenta con 4.473 plazas turísticas en viviendas, distribuidas en 632 casas y había una previsión de crecimiento de otras 374 plazas, que quedarán eliminadas.

Fidalgo ha aseverado que con esta modificación se da un «primer paso» para «impedir el incremento» y «abrir el camino» hacia el decrecimiento», por lo que ha considerado que han adoptado una decisión «valiente» y «alineada con el interés general».

Al mismo tiempo, ha reivindicado que «no es una medida aislada», sino que «forma parte de una hoja de ruta» como la intención de suspender la apertura de nuevos albergues o la prohibición de los party boats.

Consultado por cuándo podría verse el efecto de este decrecimiento de plazas turísticas, ha explicado que las actuales licencias turísticas se han obtenido con distintas normativas pero ha aclarado que algunas de las que tienen un carácter temporal «no se podrán renovar», aunque no ha podido detallar la cifra de cada una de las tipologías.

Sin embargo, sí ha reivindicado que con la modificación del PGOU se «cierra la posibilidad» de que haya incrementos de plazas por la vía del cambio en el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) del Consell de Mallorca y ha apuntado que el Consistorio aboga por herramientas para «garantizar la conciliación de los vecinos».

Negueruela y los contratos ilegales

Acerca de la rueda de prensa ofrecida este lunes por el secretario general del PSOE de Palma, Iago Negueruela, en un piso turístico ilegal para evidenciar la existencia de este fenómeno, Fidalgo ha apuntado que, «si quiere ser alternativa seria y real, empiece por proponer alternativas más allá de representaciones teatrales».

Igualmente, ha sembrado dudas sobre la manera en la que Negueruela habría costeado este alojamiento turístico y le ha acusado de ser «experto en contratos ilegales», en referencia la relación del anterior Govern con el caso Koldo.

Consultado por si el Consistorio se podría plantear una medida similar con la creación de nuevas plazas turísticas en otro tipo de establecimientos o si habría mantenido conversaciones con los hoteleros, Fidalgo ha contestado que esto no se ha discutido en la Gerencia de Urbanismo y ha rechazado que hablara con los hoteleros para impulsar la iniciativa, sino que solo se habría tratado con los técnicos del PGOU.