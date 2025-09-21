Paliza brutal con una muleta en pleno centro de Palma: «¡Te vamos a matar si no te vas!»

«¡Te vamos a matar si no te vas!». Acto seguido, comenzó un aluvión de golpes con una muleta que acabó con la víctima en el hospital. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones, como presuntos autores de un delito de lesiones, acusados de propinar una paliza brutal a un tercero porque, supuestamente, les molestaba su presencia allí.

Los hechos se remontan al pasado sábado por la noche, cuando un hombre que se encontraba en las inmediaciones de la plaza de la Ferrería en Palma, fue agredido sin motivos aparentes por dos personas que se encontraban en la misma plaza. Sobre las 22 horas, una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional, se dirigió a la zona donde fueron requeridos por un hombre que presentaba heridas y contusiones en la cabeza, piernas y espalda. El herido manifestó que mientras se encontraba caminando por la plaza de la Ferrería fue agredido sorpresivamente y por la espalda por otros dos hombres.

La víctima manifestó que los hombres se le acercaron y le golpearon con unas muletas de madera que estos portaban, lanzado golpes contra su cuerpo sin compasión, desconociendo el motivo de tal agresión únicamente aportó que los presuntos autores le amenazaron diciéndole «te vamos a matar si no te vas de aquí», y que ambos hombres abandonaron el lugar.

Los agentes solicitaron asistencia sanitaria para la víctima dada la gravedad de las heridas necesitando puntos de sutura. Tras las manifestaciones y características aportadas por el agredido, los agentes realizaron varias batidas por las calles adyacentes, localizando a dos varones que coincidían con lo aportado por la víctima, los cuales al observar a los agentes aceleraron el paso intentando huir del lugar, siendo interceptados a los pocos metros.

Finalmente, los agentes, infiriendo que los identificados serían los agresores del varón, procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de lesiones, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales.