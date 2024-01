Un padre de Calvià tras el suicidio de su hijo: «Lucharé por la salud mental y ayudar a otras familias»

Raúl Vílchez, de Calvià, es el padre de tres hijos. Su vida y la de su mujer cambiaron por completo al sufrir el suicidio de su hijo mayor de 22 años. Tras una depresión muy dura ahora tiene dos motivaciones que le permiten seguir despierto y agarrarse a la vida: cuidar de sus tres pequeños y enfocarse en la lucha de la salud mental para evitar casos similares.

De un día para otro, a Raúl le dio por escribir un libro, Sobrevivir a la vida, donde plasmó todos sus sentimientos, su vida, la de su mujer y la de sus cuatro hijos. «La idea es explicar cómo una familia desde su desgracia puede intentar agarrarse en el día a día», explica.

Su gran objetivo con el libro es «intentar que otras familias que estén pasando por la misma situación o que hayan pasado ya y no sepan como seguir puedan leerlo, aunque sea íntimo y personal, e intentar tener una motivación».

Sobre esto, asegura que «el libro me ha ayudado a enseñar a mi mujer e hijos que su padre va a tirar para adelante y va a seguir viviendo la vida pero reivindicando una causa: la salud mental es muy importante».

Y es que tal y como manifiesta, la salud mental es la gran lucha que le motiva y le permite seguir. «Es demasiado importante como para darle el valor y la repercusión que necesita».

Su hijo fue el primero en llegar. «Era el rey de la casa. Hasta el día en que me reúna con él voy a seguir haciéndole el homenaje día a día», asegura. Raúl, que es vecino de Son Ferrer (Calvià), explica que va a «intentar ayudar a todas las personas y a todas las familias que se puedan sentir vulnerables en la vida». En relación a esto, destaca que «si con un mensaje alguna persona se puede sentir identificada y puede salir adelante me daré por satisfecho».

Tanto Raúl como su mujer entraron en AFASIB desde el trágico suceso. Ahí hablamos con otras familias y empatizas con todos ellos. Intentas ir más de la mano con todos y te une un pequeño lazo más porque pienso que han pasado lo mismo que yo», dice.

Ahora, Raúl explica que esta «mucho más encima del bullying y ciberbullying. Los padres al final tenemos mucha responsabilidad y culpa de los que puedan hacer nuestros hijos y ahora se lo hago ver mis hijos. Cuando van al instituto los profesores tienen parte de responsabilidad pero es nuestra educación es lo que les hace ver que eso no se hace nunca».

En este sentido, asegura que «las redes sociales en niños mal utilizados pueden ser muy dañinas para gente muy débil y todo esto puede acabar en un desenlace trágico. Recomendaría a las familias que estuviesen mucho más pendientes de estas cosas porque los adolescentes se nos olvidan que son niños, una herramienta mal usada puede acabar muy mal».

Ahora que la salud mental es una de sus batallas por luchar, Raúl destaca que «hay que dejarse ayudar por las personas que tenemos cerca, no tener vergüenza de decirlo. Yo he pasado una depresión y no me avergüenzo de decirlo».

Divulgando el testimonio de Raúl Vílchez, el Ayuntamiento de Calvià sigue en su línea de trabajo de fomentar r hábitos de vida saludable, velar por la salud mental de sus habitantes y colaborar en la prevención del suicidio.

Cabe destacar que frente al suicidio, el Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Sobre esto, Raúl explica que «el número de teléfono puede ayudar a una persona a no caer en el precipicio. Te asesoran muy bien. Animo a que llamen a este número y que piensen siempre en lo que dejan detrás. Los que se van, se han ido pero los que quedamos es para toda la vida».