Pablo Ortells: «Estamos tranquilos pese a que el inicio no ha sido bueno»

El director de fútbol del Real Mallorca, Pablo Ortells, compareció hoy en conferencia de prensa para repasar el mercado que cerró el pasado día uno y para asegurar que el club está «tranquilo» pese a que el inicio no ha sido bueno, con dos puntos sumados sobre doce posibles. «No ha sido el deseado, es cierto, pero acabamos de empezar y estoy seguro de que los resultados llegarán». «Estamos tranquilos pese a que el inicio no ha sido bueno».

«Nuestra plantilla es competitiva, nos hemos reforzado en los puestos que necesitábamos», aseguró el directivo, que admitió que la baja inesperada de Raíllo por lesión había «trastocado un poquito nuestros planes», aunque aseguró que «Nastasic nos va a ayudar». «Quisimos renovarle en junio, pero no hubo acuerdo. Ahora por suerte sí ha sido posible alcanzar un punto de encuentro», agregó.

Ortells confesó que el traspaso de Kang In Lee al PSG había sido clave para poder afrontar operaciones como las de Sergi Darder o Larin en el mercado de fichajes: «está claro que ha habido una relación directa porque ha sido una de las mayores ventas de la historia del club. Lo que hemos hecho ha sido reinvertir el dinero».

El director de fútbol aseguró que «cada verano tratamos de hacer el mejor equipo posible» y subrayó que no es partidario de traer muchos jugadores cedidos «porque prefiero que sean futbolistas nuestros para que podamos ir creciendo juntos los dos. Creo que hemos conseguido nuestro objetivo de tener una plantilla competitiva y comprometida con el club».

Finalmente, en cuanto al futuro, dijo que no se había fichado a jugadores «con la meta de luego traspasarlos», sino para «que rindan y sean útiles al Mallorca». «Si el día de mañana se venden es algo que no puede saber nada, pero lo que buscamos no es eso, sino que tengan una gran trayectoria aquí con nosotros».