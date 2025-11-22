Pablo Cano: «No debemos olvidar quienes somos»

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma afronta este próximo domingo un reto mayúsculo. El equipo que entrena Pablo Cano Da Costa visita al Monbus Obradoiro, un club histórico del baloncesto español y uno de los grandes candidatos al ascenso a la Liga Endesa. “Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, uno de los equipos que tiene aspiraciones para ascender y una tradición histórica de jugar y de sentir el baloncesto. Vamos a una ciudad que siente mucho el baloncesto y que hasta hace poco estaba en la máxima categoría de este país y es un orgullo para nosotros enfrentarnos con ellos”, ha explicado hoy el entrenador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo.

El técnico uruguayo ha mandado un mensaje claro en referencia a su equipo. “Lo más importante es que nosotros sigamos mentalizados en como tenemos que estar y no olvidarnos de quienes somos. No por haber conseguido victorias importantes y haber tenido buenas sensaciones hemos dejado de tener las mismas dificultades que teníamos al principio. Hemos ido sorteando algunas dificultades a través del compromiso de, primero, los jugadores y luego del cuerpo técnico”, ha explicado añadiendo que “hemos conseguido, gracias a ese compromiso, resultados que nos hacen estar contentos y estar, junto a la afición y los directivos, disfrutando de este momento pero tenemos que seguir concentrados en resolver los problemas que tenemos porque falta muchísimo para lograr el objetivo”.

Se ha referido también el entrenador del club palmesano al buen trabajo que está haciendo su equipo siendo a día de hoy uno de los equipos que menos puntos en contra tiene de la categoría. “Somos un equipo que sabe lo que hace y tanto nosotros como los rivales identifican a lo que queremos jugar y nuestras características. Tener las ideas claras es una de las principales cosas que pretenden uno como entrenador y como cuerpo técnico. Creo que hemos tenido el compromiso y el coraje de nuestros jugadores para llevarnos algunos partidos y hemos tenido la fortuna de que el balón haya entrado”.

El preparado uruguayo ha analizado el momento en el que está el equipo tras haber ganado cuatro partidos de los siete disputados hasta la fecha. “Nuestra virtud como proyecto no es el resultado que hemos logrado, es el proceso que venimos haciendo y las dificultades que vamos atravesando. Ahí está el éxito de nuestro proyecto y no hablo solo de estos tres meses, hablo también del año pasado. Tenemos que seguir mejorando en el proceso y regar la plantita porque si piensas que ya está ese es el momento en el que estás sembrando tu próxima derrota”.