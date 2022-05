La oposición carga contra la crisis de gobierno de Palma: «Los ciudadanos no se merecen este alcalde»

Dos de los tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Palma, en concreto Ciudadanos y Vox, han cargado hoy contra la coalición de gobierno de Palma inmersa en una profunda crisis, que pone en riesgo la mayoría de socialistas, independentistas de Més y Podemos en el salón de plenos, tras la amenaza de dimisión, aún no concretada, de la concejala de Justicia Social de la formación morada, Sonia Vivas, por el bloqueo en la organización de la semana del Orgullo: «Los ciudadanos no se merecen este alcalde», han apuntado desde Vox.

Un gobierno municipal con 15 concejales, por 14 de la oposición, que quedaría en minoría si Vivas hace efectiva su dimisión y pasa a ser concejala no adscrita a ninguna formación en el salón de plenos.

El líder de Vox en el Consistorio palmesano, el concejal Fulgencio Coll, recordó que su partido ha reiterado «en multitud de ocasiones que el alcalde Hila no gobierna , sino que es el ala más radical de su gobierno municipal el que lo hace, en este caso, sus socios independentistas de de Més y Podemos».

Para Coll, «los palmesanos no se merecen este alcalde, como tampoco a su equipo de gobierno. Hila no tiene capacidad de liderazgo y toda su política la dirige el sector más radical de su equipo municipal». En este sentido, el concejal de Vox consideró que «la semana del Orgullo gay no es en absoluto un asunto crucial para la ciudadanía, como para que la concejal de igualdad amenace con romper la estabilidad del gobierno municipal».

En este sentido, recordó que «los elevados impuestos, la inflación de los precios, el plan de movilidad, el futuro del comercio local o el devenir de la presente temporada turística, entre otros muchos asuntos, son las principales preocupaciones de los palmesanos».

Desde Ciudadanos, la portavoz del grupo municipal, Eva Pomar, denunció que «la inestabilidad del equipo de gobierno se hace palpable una vez más». «El PSOE, liderado por el alcalde Hila, decidió en su día pactar con los extremistas y ahora tiene lo que decidieron con los pactos. Han sumido en la inestabilidad a la ciudad por no atreverse a pactar con fuerzas constitucionalistas».

Para Pomar, esta falta de consenso con los socios de gobierno «no sólo pasa con Podemos, también Més va por libre con la concejala de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, haciendo discursos cada día más radicales».

«Hila es incapaz de controlar a sus regidores y a sus socios de gobierno por su falta de liderazgo. Ahora veremos hacia dónde nos conduce esta situación», remachó Pomar.