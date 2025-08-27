Olvidó su cartera en una gasolinera de Palma y descubre que le faltaban 225 euros

Las cámaras de seguridad de una gasolinera de Palma grabaron a un hombre de 53 años guardándose 225 euros en el bolsillo después de encontrar una cartera olvidada por otro cliente. El gesto, que en un principio parecía solidario al entregar el objeto al personal del establecimiento, acabó destapando un presunto delito leve de apropiación indebida.

El incidente ocurrió la noche del 15 de julio en el Camí de Son Fangos. Un ciudadano se dio cuenta de que había olvidado su cartera tras lavar el coche y, al regresar a la gasolinera, un empleado se la devolvió. Sin embargo, al revisar su interior comprobó que faltaba el dinero en efectivo. El trabajador le explicó que había sido otro conductor quien la había encontrado y entregado.

Lo que no sabía el propietario es que las cámaras lo habían visto todo. En las imágenes se observa cómo el hombre recoge la cartera, la manipula y se guarda algo en el bolsillo antes de darla al empleado. Con esas pruebas, los agentes de la Policía Local de Palma lograron identificar al sospechoso a través de sus bases de datos y lo citaron en dependencias policiales en calidad de investigado. Allí, el hombre decidió acogerse a su derecho a no declarar.

La Sala de Atestados ha remitido ya las diligencias al juzgado de guardia, que deberá determinar los siguientes pasos judiciales. Aunque se trata de un delito leve, el Código Penal contempla sanciones económicas y la posibilidad de antecedentes penales para quienes se apropien de objetos perdidos en lugar de devolverlos íntegros a sus dueños.