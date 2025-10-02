OKDIARIO destapa en Palma una red de venta ilegal de citas de extranjería que opera en toda España

Todo empieza en el céntrico paseo del Borne de Palma. Allí nos encontramos con varios carteles pegados en las estatuas en las que se anuncia una suculenta oferta: citas de extranjería en cualquier punto de España. «Sacamos todas las citas de extranjería. Solo una semana», reza el cartel en el que se adjunta un número de Whatsapp.

Un equipo de OKBALEARES contacta con la red ilegal de citas y logra entablar una conversación con ellos. En la misma, se les explica la necesidad de conseguir una cita urgente para la tramitación de un NIE de un supuesto ciudadano venezolano. La respuesta, no se hace esperar. «Sí, te podemos sacar esta cita. Te la podemos sacar en un tiempo máximo de una semana y luego la fecha y el horario dependen de la oficina de Extranjería».

Los requisitos que nos solicitan son los siguientes: nombre, apellidos, número de documento, país y fecha de nacimiento, ciudad y provincia de la petición de cita. El coste de la tramitación es de 60 euros y la trama cobra en el momento de entregar el comprobante de la cita.

La organización, que opera en toda España, dispone de citas de renovación de asilo, toma de huellas en Policía Nacional, recogida de la TIE, cartas de invitación, asignación de NIE, certificado de la UE, autorización de regreso, solicitud de autorización y certificado de residencia y concordancia.

Fuentes policiales consultadas por OKBALEARES han confirmado que en los últimos meses la comisaría general ha desarticulado a varias organizaciones que se están lucrando de trámites gratuitos que ofrece la Administración. Del mismo modo, sostienen que ahora estas mafias han perdido poder porque desde el Estado se ofertan más del 70% de plazas a través de certificados digitales donde es imposible usurpar la identidad del interesado.

Del mismo modo, esta trama destapada por este periódico ha sido facilitada con números de teléfonos oficiales a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.