Los números de la ruina: 52 tiros en contra del Mallorca en los últimos tres partidos

La estadística no engaña y avisa de la ruina defensiva que es el Mallorca actual: nada menos que 52 disparos en contra han conseguido efectuar los rivales del equipo de Arrasate en tan sólo los tres últimos partidos de Liga, disputados ante Rayo, Athletic y Atlético. A Leo Román le han rematado entre los tres palos en 24 ocasiones, y pese a sus magistrales actuaciones ha encajado siete goles. Mejor no imaginar qué hubiera sucedido de no estar en la portería el ibicenco.

Que el problema del Mallorca es defensivo no se le escapa a nadie, ni siquiera a Arrasate, pero los números no pueden ser más reveladores y demuestran dónde empiezan los males de un equipo que ya está en zona de descenso y que permanecerá ahí por lo menos hasta el lunes a las once de la noche, ya que su partido ante el Sevilla será el último de la jornada.

Según las estadísticas el Mallorca ha concedido más de 17 disparos a puerta en los últimos tres partidos, en los que puede agradecer a Leo Román no haber recibido más goles en contra ya que los rivales han conseguido rematar entre los tres palos en un promedio de ocho ocasiones por encuentro. Siete de esos 24 remates acabaron dentro de la portería, tres de ellos el pasado domingo en el Metropolitano ante un Atlético que disfrutó de uno de los partidos más tranquilos de la temporada en su estadio.

En este contexto, la vuelta inmediata del capitán Raíllo al once inicial se antoja imprescindible. El jugador cordobés ha estado en el banquillo en los dos últimos encuentros, pero el cuerpo técnico, de acuerdo con los servicios médicos, ha considerado más prudente no forzarlo ante la posibilidad de que en un choque pudiera fracturarse la clavícula.

Ahora, sin embargo, no quedará otra que tirar de él sí o sí ante el Sevilla, en un partido que hay que ganar sí o sí para no empezar a quedar descolgados en la parte baja de la clasificación.