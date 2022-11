Antonio Morro, número 2 de la Conselleria de Sectores Productivos que preside el ex juez y vicepresidente podemita del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha prestado declaración este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma por el caso Varadero, una trama de corrupción desvelada por OKDIARIO y que versa sobre la falsificación de un documento público con la finalidad de beneficiar a determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en Baleares. Morro, director general de Industria, ha declarado como imputado.

Junto al número 2 de Yllanes, también como imputada ha comparecido ante el juez Teresa Relea, alta funcionaria y jefa de área de los Servicios Jurídicos de la Conselleria de Yllanes. Próximamente deberá comparecer ante el juez, de momento como testigo, el propio Yllanes, dado que la Fiscalía así lo ha solicitado.

Además, tal y como desveló OKDIARIO el pasado 22 de noviembre, se ha presentado una querella criminal contra el ex juez de Podemos, también por el caso Varadero. La querella contra Yllanes se presentó también en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma y en la misma se le acusa de un posible delito de encubrimiento de los hechos ya denunciados anteriormente ante la Justicia, relacionados con la mencionada falsificación de un documento público.

Lo que se presentó realmente es una ampliación de una primera querella que tramita el mencionado juzgado a raíz de la denuncia presentada por la empresa líder del sector náutico Grupo Fabkina, que a su vez es la principal perjudicada por este caso de corrupción.

Según el escrito de la querella, Yllanes ha sostenido de forma reiterada, incluso en el Parlament, que «todos los procedimientos administrativos y resoluciones adoptadas se han tramitado de conformidad a Derecho, un hecho que provoca la firme sospecha de que ha existido un concierto entre el conseller y los funcionarios a su cargo para la comisión y ocultación de los presuntos delitos que se investigan».

El texto de la querella prosigue así: «Tal comportamiento por parte del máximo responsable a de la conselleria arroja, cuanto menos, una sospecha racional en el grado o intensidad necesario en esta fase procesal que justifica que se investigue penalmente… por lo que resulta procedente admitir la presente ampliación de la querella así como practicar cuantas diligencias se consideren oportunas para el esclarecimiento de los hechos y su grado de participación».

¿Qué es el ‘caso Varadero’?

El denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por el Grupo Fabkina. Denunció concretamente posibles delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después, el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente.

El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.