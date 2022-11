El podemita Yllanes ordena que el Govern pague la defensa de sus dos altos cargos acusados de corrupción

El vicepresidente del Govern de Armengol y ex juez Juan Pedro Yllanes, de Podemos,ha firmado una resolución para que la Abogacía de la Comunidad Autónoma asuma la defensa de sus dos altos cargos que están acusados por dos delitos de corrupción y que están citados a declarar a finales de este mes. Yllanes ha firmado la resolución en nombre de la presidenta Armengol aprovechando que estos días está en Londres participando en la World Travel Market.

La decisión de que la Administración autonómica asuma la defensa de altos cargos con causas judiciales corresponde al Consell de Govern y debe ser firmada por el presidente o presidenta, en este caso Armengol, o por la persona que le sustituye cuando está ausente, que ahora es el vicepresidente Juan Pedro Yllanes.

Los dos acusados por corrupción son el directora general de Política Industrial, Antonio Morro, y la directora de los servicios jurídicos de la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos, Teresa Relea. Esta última es funcionaria y es habitual que el Govern asuma la defensa de los empleados públicos pero no así la de los altos cargos designados a dedo como es el caso de Antonio Morro. Los dos imputados por corrupción son cargos de la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos que preside el podemita Yllanes.

El cerco judicial se estrecha en torno al vicepresidente Yllanes por el presunto caso de corrupción relacionado con el trato de favor hacia determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en las Islas y que preside la socialista Francina Armengol. El Juzgado de Instrucción número 1 ha reabierto la causa por orden de la Audiencia de Palma y una de las primeras actuaciones ha sido imputar al número 2 de Yllanes, el director general de Política Industrial, Antonio Morro, y a la directora de los servicios jurídicos Teresa Relea. Los dos están acusados de presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documento público.

También deberá prestar declaración ante el juez el propio Juan Pedro Yllanes aunque, de momento, en calidad de testigo.

El juez igualmente ha citado como testigo a un responsable de la empresa Globatika Peritos Judiciales, que realizó el informe presentado por la acusación particular que demuestra la falsificación de un documento público. En esta falsificación están directamente implicados los dos altos cargos imputados por el juez.

El denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina. Denunció concretamente los mencionados delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

La letrada Teresa Relea firmó el informe jurídico que posibilitó el archivo de los expedientes contra las empresas denunciadas por infracciones graves contra la seguridad industrial y la protección del medio ambiente.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente.

El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.

Al mismo tiempo que sucedía todo esto, el propio Govern estaba concediendo importantes subvenciones a las empresas expedientadas dentro de su programa para potenciar el sector náutico. Lo que no podía trascender bajo ningún concepto era que el Govern apareciera como financiador de unas empresas que estaban expedientadas por graves infracciones a la normativa sobre seguridad industrial, entre otras.

La maniobra de la Conselleria de Yllanes fue hacer desaparecer los expedientes mediante un resolución por la que se resolvía que no había infracciones. Sin expedientes, ya no hay sanciones, que hubieran sido muy elevadas en aplicación de la normativa.

Si ya no hay expedientes, ya no hay investigación judicial por la no tramitación de los expedientes y en consecuencia se archiva el caso. El problema surge cuando el denunciante, el Grupo Fabkina, recurre el archivo judicial y la Audiencia de Baleares ordena al Juzgado proseguir con la causa.

El Grupo Fabkina inició la batalla judicial debido al perjuicio que le suponía no poder trabajar en el Varadero de Palma cuando era la única empresa que reunía todos los requisitos para hacerlo en cuanto a maquinaria y medidas de seguridad. Por contra, el millonario negocio del mantenimiento y pintado de yates se lo llevaban una serie de empresas afines al pacto de izquierdas que incumplían la normativa sobre seguridad industrial y medio ambiente.