Nuevo ataque turismofóbico en Mallorca contra la comunidad alemana: «Fuera de Mallorca, putos nazis»
Pintadas vandálicas y mensajes de odio aparecen en la pared exterior de otra finca de Santanyí
Para Vox, esta escalada de ataques "no es casual" y exige una respuesta firme al Ayuntamiento
Nuevo ataque turismofóbico en Mallorca contra la comunidad alemana: «Fuera de Mallorca, putos nazis». Ese es el mensaje de odio que se puede leer en la pared exterior de piedra de una finca del municipio mallorquín de Santanyí, que ha sido además cubierta con pintura negra.
Este ataque vandálico se ha producido sólo una semana después de que varias fincas rurales de esta localidad del este de Mallorca amanecieran con pintadas similares y mensajes insultantes hacia la comunidad alemana.
En esta ocasión, el jardinero del propietario afectado ha remitido un vídeo en el que se aprecia lo sucedido y ha sido el concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de esta localidad, Jorge Pérez, el que se ha hecho eco de lo sucedido y denunciado públicamente este nuevo acto vandálico perpetrado contra vecinos de la comunidad alemana.
«Estos hechos son gravísimos. No estamos hablando de una simple gamberrada. Estamos ante un acto de odio que ataca directamente a una comunidad concreta, que forma parte de nuestro municipio, que trabaja, invierte y convive en Santanyí desde hace años», ha afirmado Jorge Pérez.
Desde Vox consideran que esta escalada de ataques no es casual y que la falta de una respuesta firme por parte del equipo de gobierno municipal está contribuyendo a que estas conductas se repitan. «Los últimos episodios vandálicos han quedado sin una respuesta clara, sin una condena contundente y sin medidas visibles. Esa pasividad sólo alimenta a quienes creen que pueden actuar con impunidad. Cuando el Ayuntamiento mira hacia otro lado, el mensaje que se envía es devastador», ha señalado el portavoz.
Vox recuerda que Santanyí es un municipio diverso, acogedor y respetuoso, donde conviven vecinos de distintas nacionalidades que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural del pueblo. «Señalar, intimidar o despreciar a cualquier colectivo no sólo rompe la convivencia, sino que daña gravemente la imagen del municipio».
«No vamos a permitir que se normalice el odio ni que se estigmatice a ningún colectivo. Santanyí no puede convertirse en un lugar donde se insulta y se amenaza por razón de origen. Aquí no hay espacio para el vandalismo, para la intimidación ni para el señalamiento», ha afirmado Pérez.
Finalmente, el portavoz de la formación de Santiago Abascal en esta población mallorquina ha exigido al equipo de gobierno que actúe con firmeza inmediata: «Es momento de tomar medidas reales, proteger la convivencia y demostrar que Santanyí no tolera el odio. La inacción ya no es una opción».
Temas:
- Alemania
- Mallorca
- Turismofobia