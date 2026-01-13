No miren abajo

El fútbol solamente ha cambiado la perspectiva, se contemplaba como un deporte y ahora pretenden tratarlo como negocio, pero sus constantes son siempre las mismas todos los directivos, propietarios o gestores, procuran dirigir los focos a los jugadores y entrenadores como parapeto de sus errores y escudo de sus intereses.

Desde hace un año, no solo desde el mes de agosto pasado Arrasate ha sido la viva imagen del técnico que no encuentra soluciones para sacar partido de la plantilla que le han dado, probablemente porque tampoco las hay, pero ha cometido un error grave, el único: creer que verdaderamente existe el proyecto que le vendieron, -¡Ay, Aduriz, ay!- y no rebelarse ante el evidente empeoramiento del nivel del grupo en cuestión. No contar con un solo jugador de edad, capacidad y calidad contrastadas con el undécimo tope salarial de primera división -nueve clubs por detrás- es un pecado capital que excede la responsabilidad del cuerpo técnico y apunta directamente a la propiedad y la dirección deportiva.

Han debilitado la portería desde Rajkovic a Leo Román pasando por Greif, vendieron a Gio González aun con la intención de traspasar a Maffeo para reemplazarlo por Mateu, aguantaron contra viento y marea a Van de Heyden y ficharon de prisa y corriendo a Kumbulla tras vender a Copete sin otro central que David López, titular de Copa del Rey, renovaron a Abdón hasta el día del juicio final sin molestarse en buscar otros recursos por si fallaba Muriqi, castigaron a Dani Rodríguez con 10 días de empleo y sueldo cuando consintieron la comedia de las caretas del delantero de Artá, su desconsideración para con Javier Aguirre por no haberle alineado en la final de La Cartuja o la promoción del lateral derecho como invitado a un evento de la Kings League.

No huyamos de la actualidad porque mientras el Rayo Vallecano se ha reforzado con Carlos Martín (Atlético), el Valencia ha recuperado a Sadiq (Real Sociedad), Osasuna se ha hecho con Javi Galán (Atlético) el Oviedo con Fonesca y puja por la cesión de Bernal (Barça), y el Getafe trata de encontrar la fórmula para contar en la segunda vuelta con el «Tigre de Betanzos» e Ilias Akhomach (Villarreal), Pablo Ortells, flamante director de fútbol, se entretiene regateando con el Girona el préstamo de un extremo, Asprilla, sin meditar siquiera si no hay demarcaciones más necesitadas. Verano o invierno, lo mismo da.

Créanme, Jagoba Arrasate no es peor entrenador que en el segundo semestre del 2024, el equipo sí. Cuenta Mateo Moretto en «Marca» que en las oficinas de Son Moix ya piensan en recoger cable con Luis García Plaza o en García Pimienta: susto o muerte.

Ignoro quién, cuándo y cómo advirtió a los medios de comunicación de que un grupúsculo de aficionados acudiría a increpar a los jugadores a su regreso de Madrid. Hacen lo que pueden y saben, no la tomen con ellos. Es lo que hay. Arriba ni hacen, ni saben, lo que es mucho más grave.