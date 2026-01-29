Nace una app mallorquina que propone vivir sin dinero y ya está creciendo en toda España
Se trata de una aplicación gratuita que quiere que el tiempo y los conocimientos de las personas sean una moneda de cambio
Un emprendedor mallorquín ha revolucionado el mercado de las aplicaciones de móvil al lanzar un ambicioso proyecto que pretende cambiar nuestra percepción del dinero y del tiempo para siempre, poniendo en el centro de todo a las personas y convertirlas en más humanas y solidarias.
Bajo el nombre de SACO APP, esta plataforma fundada por el mallorquín Llorenç Sansó y el empresario madrileño de origen japonés Kazuhiro Tajima propone crear una alternativa real al consumo tradicional: intercambiar servicios sin dinero, utilizando el tiempo, los conocimientos y las habilidades como moneda de cambio.
La aplicación ha experimentado desde su lanzamiento un crecimiento constante tanto en número de usuarios como en servicios intercambiados y ya es una de las iniciativas emergentes más destacadas dentro del ecosistema de innovación social en España.
De esta manera, Mallorca vuelve a situarse en el centro de la innovación social y tecnológica gracias a esta app fundada por un mallorquín que ha unido visión social y espíritu emprendedor.
Según han explicado en un comunicado, SACO APP quiere demostrar que el tiempo tiene tanto valor como el dinero. A través de la aplicación, los usuarios pueden ofrecer aquello que saben hacer, como clases particulares, apoyo académico, idiomas, ayuda digital, acompañamiento, asesoramiento o servicios cotidianos, y recibir otros servicios a cambio, sin necesidad de realizar pagos económicos.
«SACO no es solo una app, es una nueva forma de entender la colaboración entre personas. Queremos que la gente vuelva a ayudarse, a compartir lo que sabe hacer y a crear redes de confianza reales», explican Llorenç Sansó y Kazuhiro Tajima.
«El sistema se basa en el intercambio de tiempo, fomentando relaciones más humanas, solidarias y sostenibles, y creando comunidades donde el valor no depende del poder adquisitivo, sino del conocimiento y la voluntad de ayudar», aseguran.
Tradicionalmente asociada al turismo, la isla de Mallorca demuestra con SACO APP que también es un territorio de talento, emprendimiento e innovación digital, capaz de generar proyectos con impacto social que nacen en lo local y crecen hacia lo global.
Cabe mencionar que esta aplicación ya está disponible de forma gratuita en App Store y Google Play, y continúa creciendo cada día gracias a una comunidad que cree en un futuro donde el tiempo, y no el dinero, sea la verdadera moneda de cambio.