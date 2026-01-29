Nace una app mallorquina que propone vivir sin dinero y ya está creciendo en toda España

Un emprendedor mallorquín ha revolucionado el mercado de las aplicaciones de móvil al lanzar un ambicioso proyecto que pretende cambiar nuestra percepción del dinero y del tiempo para siempre, poniendo en el centro de todo a las personas y convertirlas en más humanas y solidarias.

Bajo el nombre de SACO APP, esta plataforma fundada por el mallorquín Llorenç Sansó y el empresario madrileño de origen japonés Kazuhiro Tajima propone crear una alternativa real al consumo tradicional: intercambiar servicios sin dinero, utilizando el tiempo, los conocimientos y las habilidades como moneda de cambio.

La aplicación ha experimentado desde su lanzamiento un crecimiento constante tanto en número de usuarios como en servicios intercambiados y ya es una de las iniciativas emergentes más destacadas dentro del ecosistema de innovación social en España.

De esta manera, Mallorca vuelve a situarse en el centro de la innovación social y tecnológica gracias a esta app fundada por un mallorquín que ha unido visión social y espíritu emprendedor.

Según han explicado en un comunicado, SACO APP quiere demostrar que el tiempo tiene tanto valor como el dinero. A través de la aplicación, los usuarios pueden ofrecer aquello que saben hacer, como clases particulares, apoyo académico, idiomas, ayuda digital, acompañamiento, asesoramiento o servicios cotidianos, y recibir otros servicios a cambio, sin necesidad de realizar pagos económicos.

«SACO no es solo una app, es una nueva forma de entender la colaboración entre personas. Queremos que la gente vuelva a ayudarse, a compartir lo que sabe hacer y a crear redes de confianza reales», explican Llorenç Sansó y Kazuhiro Tajima.

«El sistema se basa en el intercambio de tiempo, fomentando relaciones más humanas, solidarias y sostenibles, y creando comunidades donde el valor no depende del poder adquisitivo, sino del conocimiento y la voluntad de ayudar», aseguran.

Tradicionalmente asociada al turismo, la isla de Mallorca demuestra con SACO APP que también es un territorio de talento, emprendimiento e innovación digital, capaz de generar proyectos con impacto social que nacen en lo local y crecen hacia lo global.

Cabe mencionar que esta aplicación ya está disponible de forma gratuita en App Store y Google Play, y continúa creciendo cada día gracias a una comunidad que cree en un futuro donde el tiempo, y no el dinero, sea la verdadera moneda de cambio.