Muriqi entra en la historia: 40 goles en Primera División

Vedat Muriqi ha entrado en la historia del Mallorca. Su gol ante el Getafe supone su diana número 40 en Primera División, un hito al que hasta ahora sólo habían llegado dos futbolistas, el venezolano Juan Arango, que sumó 45 dianas, y el camerunés Samuel Eto’o, que alcanzó 54 y que es el pichichi del club en la máxima categoría. Muriqi está haciendo una gran temporada y monopoliza prácticamente todo el ataque mallorquinista.

El delantero kosovar, que parte hoy para jugar con su selección dos encuentros claves en la clasificación para el Mundial 2026, suma seis goles en doce jornadas de Liga, por lo que ya está a tan sólo uno de diferencia de igualar su marca de las dos temporadas anteriores, en las que se quedó anclado en siete dianas. Su récord personal son los 15 goles que logró en el curso 22-23, pero va en buen camino para conseguirlo.

Hay que recordar que Muriqi llegó al Mallorca en el mercado de enero de 2022, procedente de la Lazio, y que desde el primer día se convirtió en un ídolo para la afición, que siempre le ha tenido en gran estima por su entrega y su pundonor. Así lo entendió también la dirección deportiva del club, que decidió renovar su contrato hasta 2029, ampliando en dos años más el compromiso que ya tenía firmado. El delantero, nacido en Prizren en 1994, cumpliría así 35 años con la camiseta del Mallorca.

“Sin duda, venir aquí ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida”, afirmó el delantero tras renovar. Muriqi aseguró que su continuidad significa para él «orgullo, placer y un honor seguir viviendo este sueño con la gente de aquí y seguir creciendo junto a ellos, para mi significa mucho y por eso estoy contentísimo de seguir en el Mallorca dos años más de los que ya tenía firmados”.