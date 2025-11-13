Muere Jordi Morey, un policía local amable, apasionado e impulsor del Básquet Inca

La ciudad de Inca está de luto tras el fallecimiento de Jordi Morey Estrany, Policía Local y destacado impulsor del deporte local, a los 60 años, tras una larga enfermedad que enfrentó con valentía y discreción.

Jordi Morey fue una persona de carácter afable, siempre dispuesto a tender una mano a quienes lo necesitaban. Su empatía y cercanía con los ciudadanos marcaron su labor como agente de la Policía Local, en la que desarrolló una carrera ejemplar que abarcó décadas y culminó en 2024 con un merecido reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Inca y del alcalde Virgilio Moreno. Sus compañeros recuerdan su profesionalidad, su integridad y, sobre todo, su capacidad de hacer que cada ciudadano se sintiera escuchado y valorado.

Más allá de su vocación policial, Jordi tuvo una pasión profunda por el baloncesto, deporte al que dedicó gran parte de su vida. Junto a Joan Rubert y Sebastià Penya, impulsó el proyecto deportivo del Básquet Inca, trabajando incansablemente para fomentar la cantera y la formación de los más jóvenes. Su visión siempre estuvo orientada a que los niños y adolescentes de la ciudad tuvieran oportunidades de aprender, crecer y disfrutar del deporte en un ambiente de compañerismo y respeto. Su entusiasmo, discreto pero constante, dejó una huella imborrable en el club y en la comunidad deportiva de Inca.

Quienes lo conocieron destacan su capacidad para equilibrar el rigor y la amabilidad, su entrega silenciosa y su habilidad para motivar a quienes le rodeaban. Jordi Morey nunca buscó protagonismo, pero su influencia se sintió en cada proyecto que emprendió, en cada jugador que guio y en cada ciudadano que ayudó. Su legado no se mide sólo en logros profesionales, sino en las vidas que tocó y en los valores que transmitió.

Desde el Ciutat d’Inca Bàsquet, club en el que desempeñó funciones como entrenador y directivo entre 2016 y 2022, expresan su más sentido pésame a familiares y amigos, recordando a Jordi por su dedicación, su pasión por el baloncesto y su entrega desinteresada. «Le recordaremos siempre por todo lo que aportó a nuestra familia amarilla y por la energía y cariño con que guió a nuestros jóvenes», aseguran.

Jordi Morey deja un vacío que será difícil de llenar, pero también un legado de compromiso, amabilidad y amor por la comunidad que seguirá vivo en cada cancha, en cada proyecto y en cada recuerdo de quienes tuvieron la suerte de conocerlo.