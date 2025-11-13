Muere Jordi Morey, un policía local amable, apasionado e impulsor del Básquet Inca
Su legado no se mide sólo en logros profesionales, sino en los valores que transmitió
La ciudad de Inca está de luto tras el fallecimiento de Jordi Morey Estrany, Policía Local y destacado impulsor del deporte local, a los 60 años, tras una larga enfermedad que enfrentó con valentía y discreción.
Jordi Morey fue una persona de carácter afable, siempre dispuesto a tender una mano a quienes lo necesitaban. Su empatía y cercanía con los ciudadanos marcaron su labor como agente de la Policía Local, en la que desarrolló una carrera ejemplar que abarcó décadas y culminó en 2024 con un merecido reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Inca y del alcalde Virgilio Moreno. Sus compañeros recuerdan su profesionalidad, su integridad y, sobre todo, su capacidad de hacer que cada ciudadano se sintiera escuchado y valorado.
Más allá de su vocación policial, Jordi tuvo una pasión profunda por el baloncesto, deporte al que dedicó gran parte de su vida. Junto a Joan Rubert y Sebastià Penya, impulsó el proyecto deportivo del Básquet Inca, trabajando incansablemente para fomentar la cantera y la formación de los más jóvenes. Su visión siempre estuvo orientada a que los niños y adolescentes de la ciudad tuvieran oportunidades de aprender, crecer y disfrutar del deporte en un ambiente de compañerismo y respeto. Su entusiasmo, discreto pero constante, dejó una huella imborrable en el club y en la comunidad deportiva de Inca.
Quienes lo conocieron destacan su capacidad para equilibrar el rigor y la amabilidad, su entrega silenciosa y su habilidad para motivar a quienes le rodeaban. Jordi Morey nunca buscó protagonismo, pero su influencia se sintió en cada proyecto que emprendió, en cada jugador que guio y en cada ciudadano que ayudó. Su legado no se mide sólo en logros profesionales, sino en las vidas que tocó y en los valores que transmitió.
Desde el Ciutat d’Inca Bàsquet, club en el que desempeñó funciones como entrenador y directivo entre 2016 y 2022, expresan su más sentido pésame a familiares y amigos, recordando a Jordi por su dedicación, su pasión por el baloncesto y su entrega desinteresada. «Le recordaremos siempre por todo lo que aportó a nuestra familia amarilla y por la energía y cariño con que guió a nuestros jóvenes», aseguran.
Jordi Morey deja un vacío que será difícil de llenar, pero también un legado de compromiso, amabilidad y amor por la comunidad que seguirá vivo en cada cancha, en cada proyecto y en cada recuerdo de quienes tuvieron la suerte de conocerlo.