Muere atragantado un hombre de 60 años mientras comía un trozo de jamón serrano en Palma

La barriada de Camp Redó, en Palma quedó profundamente conmocionada este lunes tras conocer la muerte de uno de sus vecinos, de 60 años de edad, que perdió la vida de manera súbita mientras almorzaba junto a su madre, una mujer de 90 años, en su domicilio de la calle San José de la Montaña. Lo que debía ser un almuerzo familiar tranquilo terminó convirtiéndose en una escena de tensión, desesperación y tragedia absoluta.

La anciana llamó a los servicios de emergencia pasadas las dos de la tarde, completamente alterada, pidiendo ayuda porque su hijo había quedado inconsciente y no respiraba. Apenas podía hablar mientras explicaba que él se había atragantado en plena comida. Según relató después, había preparado el plato favorito de su hijo: jamón serrano con huevos, una comida que él disfrutaba con entusiasmo a pesar de tener la dentadura en muy mal estado. De hecho, le faltaban varias piezas dentales, lo que dificultaba la masticación, especialmente de alimentos fibrosos como el jamón. Aun así, insistía en comerlo cada vez que podía porque era «lo que más le gustaba en el mundo».

Durante la comida, el hombre comenzó a atragantarse de manera repentina. Según la madre, apenas tuvo tiempo de llevarse las manos al cuello antes de comenzar a asfixiarse y desplomarse al suelo sin llegar a pedir ayuda. La anciana, incapaz de ayudarle físicamente, llamó desesperada al 112.

Los primeros en llegar, en una intervención que los vecinos calificaron de «vertiginosa” fueron agentes de la Policía Local de Palma. Nada más entrar en la vivienda encontraron al hombre tendido en el suelo, sin respiración. Inmediatamente iniciaron maniobras de RCP en un intento por reanimarlo mientras llegaban los equipos sanitarios. Gracias a su rápida actuación, las maniobras pudieron comenzar sin demora.

Minutos después llegó una ambulancia medicalizada del SAMU 061, así como unidades de la Policía Nacional. Entre todos intentaron durante casi una hora salvar la vida del hombre. Los sanitarios extrajeron varios trozos de jamón que obstruían completamente la tráquea e impidieron que el aire llegara a los pulmones. A pesar del esfuerzo coordinado y continuado de policías y sanitarios, el hombre no recuperó la respiración y terminó falleciendo en el lugar.

La madre, devastada por el shock emocional, tuvo que ser atendida por los sanitarios debido a su estado de angustia. Los vecinos describieron la escena como «desgarradora» y destacaron que madre e hijo eran inseparables. El jamón serrano, que tanto disfrutaba él pese a sus problemas de dentadura, terminó convirtiéndose en el inesperado causante de una tragedia que ha conmocionado al barrio y que recuerda lo frágiles que pueden ser incluso las situaciones más cotidianas.