Monbus Obradoiro-Fibwi Mallorca: prueba de alto nivel

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma visita hoy uno de los pabellones con más solera de la Primera FEB. El equipo de Pablo Cano se enfrenta a las 12.15 horas de la mañana al Monbus Obradoiro en un partido en el que los palmesanos buscarán dar continuidad al buen nivel ofrecido en el último partido liguero ante el Club Ourense Baloncesto en el que los mallorquines conseguían sumar un importante triunfo, el segundo consecutivo tras su triunfo en casa del Inveready Gipuzkoa Basket.

Los mallorquines, que estarán acompañados en Santiago de Compostela por cerca de una cincuentena de aficionados afrontan un encuentro más que exigente ante uno de los grandes candidatos al ascenso a la Liga Endesa y uno de los equipos históricos del baloncesto español.

El equipo entrenado por Diego Epifanio ‘Epi’ cuenta con una plantilla de jugadores de calidad como son Westermann, Sergi Quintela, Dos Anjos, el ex Palma Olle Lundqvist o el recién llegado Micah Speight que dan forma a un plantel que exigirá a los mallorquines jugar a un alto nivel. “Es un gran equipo con aspiraciones a ascender y tradición histórica de una forma de jugar y sentir el baloncesto”, explicaba Pablo Cano en la previa del encuentro apuntando posteriormente sobre el partido en si y la forma de enfrentarse al conjunto gallego que “lo primero es ser nosotros. Tenemos que ir a disfrutar».

«Estamos haciendo un gran esfuerzo y creo que hemos rendido porque estamos esforzándonos a tanto nivel y el nivel de compromiso y ganas de los jugadores de pertenecer a esta liga hacen que el rendimiento sea por encima de lo que venían mostrando” aclarando también que “no digo que mis jugadores sean peores de lo que están mostrando, lo que estoy diciendo es que los jugadores están mejorando y por eso están jugando de esta forma y hay que seguir mejorando porque nos vamos a enfrentar a un rival que doblega todas sus posiciones y que en ese doblar posiciones cuenta con jugadores que son determinantes en la liga”.

Considera Pablo Cano que “tenemos una gran oportunidad y esa es el ritmo al que nosotros jugamos. Va a ser el tercer partido que juegan y vienen de hacer un viaje muy largo. Nuestra oportunidad es ser nosotros, jugar a un alto ritmo y tratar de contestar la mayor cantidad de partidos que podamos”.