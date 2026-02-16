Una mítica banda de la Movida Madrileña actuará en Palma para conmemorar un hito del siglo XIX

Una legendaria banda de música nacida en la década de los 80, en plena Movida Madrileña, actuará este próximo sábado 21 de febrero en Palma, junto a la céntrica Estación Intermodal, para celebrar y conmemorar un acontecimiento histórico de Mallorca que ocurrió hace más de un siglo.

El Ayuntamiento de Palma ha decidido contratar los servicios del mítico grupo de rock-pop Nacha Pop, que en sus inicios contó con artistas de renombre como Antonio Vega, Nacho García Vega, Carlos Brooking y Ñete, para conmemorar el 150 aniversario de la puesta en marcha del primer tren en Mallorca, que tuvo lugar en la línea entre Palma e Inca en el año 1875.

Nacha Pop tocará sus canciones más míticas en una jornada que estará llena de actividades infantiles y musicales. En el municipio de Inca, las acciones se llevarán a cabo por la mañana, desde las 10.00 horas en la plaza de Antoni Fluxà, donde se han organizado actividades de animación infantil y las actuaciones musicales de Tardes en el Café y el DJ Alfabetagama.

La jornada festiva culminará con el acto programado en Palma, que tendrá lugar en la entrada del parque de Ses Estacions desde la plaza de España, en la zona de la pérgola, desde las 17.00 horas. El evento comenzará con la entrega de premios de los concursos de fotografía y dibujo que el Servei Ferroviari de Mallorca (SFM) ha impulsado como parte de las actividades programadas durante todo este año. El colofón será el concierto de Nacha Pop.

150 años de la llegada del tren a Mallorca

En 2025 se cumplieron 150 años de la llegada del tren a Mallorca. El primer trayecto fue realizado por la locomotora de vapor Nasmith Wilson, de la Compañía de los Ferrocarriles de Mallorca, entre Palma e Inca, línea que fue inaugurada el 24 de febrero de 1875 y la única que ha funcionado de manera ininterrumpida desde el último cuarto del siglo XIX hasta la actualidad.

Hay que recordar que la llegada del ferrocarril a la isla contribuyó a una transformación económica, social y cultural sin precedentes. Ahora, con el objetivo de reconocer el papel del tren en la sociedad, de difundir su historia y de promocionar el patrimonio histórico ferroviario, el Govern balear y SFM han ido organizando diferentes actividades durante todo este año.

La exposición itinerante ‘150 años del ferrocarril en Mallorca’, que se presentó en la estación Intermodal en el acto de inauguración en febrero de 2025, ha ido recorriendo diversos municipios de la isla como Inca, Sa Pobla, Manacor, Sineu, Lloseta, Llucmajor o Sant Llorenç, y se han ido organizando charlas y conferencias en diferentes puntos de la isla durante todo el año.

Un punto especialmente relevante tuvo lugar el 12 de noviembre, cuando se inauguró el Museu del Ferrocarril de Mallorca, ubicado en Son Carrió, en el término municipal de Sant Llorenç des Cardassar.