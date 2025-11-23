Melilla-Palmer Basket: a seguir la progresión

El Palmer Basket Mallorca Palma verifica su evolución como grupo ante el Melilla Ciudad del Deporte este domingo a las 18:00 horas. El cuadro liderado por Lucas Victoriano se enfrenta a un adversario muy impetuoso bajo los tableros y con una excelsa visión de juego.

El conjunto turquesa no podrá contar con el capitán Joan Feliu para el compromiso por lesión. El grupo isleño aborda el segundo duelo de forma consecutiva lejos de territorio balear en la Primera FEB.

El elenco melillense es un equipo que ha demostrado atesorar las condiciones necesarias para competir ante cualquiera de los clubes del campeonato. Los jugadores dirigidos por Mikel Garitaonandia vencieron al Palencia en feudo propio y han exigido al máximo a rivales de la entidad del Movistar Estudiantes y Leyma Coruña.

El oponente se distingue por su facilidad para fortificar la zona interior de la cancha. Melilla asciende hasta la cuarta plaza en el ranking de escuadras con un mayor número de rebotes totales de media, con 34,6. En el apartado específico de las capturas en ataque, se adueñan de 10,3 por enfrentamiento. La sapiencia para estructurar sus ofensivas les transforma en un conjunto proclive a repartir asistencias. El contrincante distribuye 15,4 pases de canasta por choque.

El técnico del Palmer Basket, Lucas Victoriano, ha destacado las claves del envite ante los medios de comunicación. El entrenador ha expresado: “Melilla es un equipo que juega muy bien a baloncesto, tienen buen ritmo; va a ser un partido muy difícil”.

Victoriano ha afirmado: “Tenemos que estar muy concentrados, tratando de hacer nuestras cosas; hay que tener mucho respeto por el rival”. El preparador ha apuntado: “Hay que estar tranquilos, el equipo va a competir; ellos también tienen presión por ganar y, además, juegan en casa”.